Dillingen

vor 17 Min.

Corona, Krieg und Krise: Mentalcoach zeigt, wie man seelischen Ballast los wird

Plus Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie und alles wird teuer – das macht vielen zu schaffen. Mentaltrainer Martin Lodner aus Dillingen erklärt, wie man den Kopf frei bekommt.

Von Susanne Klöpfer

Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel – wie kann man mit belastenden Krisen umgehen?



Martin Lodner: Wenn einem etwas zu nahe geht, sollte man nur noch gezielt Nachrichten konsumieren. Eben nicht gleich nach dem Aufstehen oder vor dem zu Bett gehen nach Neuigkeiten schauen. So muss das Unterbewusstsein weniger verarbeiten. Also die Push-Nachrichten deaktivieren, morgens das Radio zuerst auslassen und positiv in den Tag starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

