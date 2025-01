Crossroad-Cowboys feiern Weihnachten mit großem Tanzabend

Im weihnachtlich dekorierten Stadtsaal und der Aula der Grundschule tanzten Mitte Dezember mehr als 400 Squaredance-Begeisterte auf Einladung der Crossroad Cowboys. Vier sogenannte Caller brachten die Tänzer und Tänzerinnen in Schwung. Viele interessierte Zuschauer schauten auf ihrem Weg zu oder vom Weihnachtsmarkt vorbei und ließen sich von der besonderen Stimmung verzaubern. Die Tanzfläche war stets voll und die Stimmung grandios. Der Erste Vorsitzende Reinhold Kahn begrüßte begeistert die Gäste, von denen manche bis zu 540 Kilometer Anfahrt in Kauf genommen hatten. Ganz besonders freuten sich die Crossroad Cowboys über den Besuch von Oberbürgermeister Frank Kunz, der nach persönlichen Grußworten an die Teilnehmer auch wieder auf dem Tanzparkett glänzte. Squaredance verbindet Menschen aller Generationen und Nationen. Die Crossroad Cowboys tanzen jeden Sonntag (außer in den Schulferien) ab 18 Uhr in der Turnhalle in Schretzheim.

