Das ändert sich beim Parken in der Dillinger Innenstadt

Kein Stellplatz mehr frei war auch am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz am Colleg in Dillingen. Ab März greift dort ein neues Parkkonzept: Die Tageskarte entfällt, Dauerparker sollen das neue Parkhaus in der Bahnhofstraße nutzen.

Plus Dauerparker auf den Plätzen Bleichstraße, Altstadt und Colleg sollen künftig das neue Parkhaus nutzen. Die Gebühren im Dillinger Zentrum werden angehoben.

Von Berthold Veh

Die Bewirtschaftung der Parkplätze ist eine Wissenschaft. Das zeigte sich auch daran, dass in der Dillinger Stadtratssitzung am Montagabend eifrig über das neue Parkkonzept für die Parkplätze Bleichstraße, Altstadt und Colleg diskutiert wurde. Mit kräftigen Werbeblocks für die Kreisstadt. Der Marketingspruch " Dillingen zieht an" war jedenfalls mehrfach zu hören. Ordnungsamtschef Roland Hungbaur erläuterte den Hintergrund für das neue Parkkonzept. Die Parkplätze Colleg, Altstadt und Bleichstraße sind in der Regel bereits früh am Tag zugeparkt. Oft auch von Lehrkräften, die an der Dillinger Akademie eine Fortbildung erhalten, und bisher ein Tagesticket für einen Euro ziehen.

Kunden und Kundinnen, die in der Innenstadt einkaufen wollen, Besucher und Besucherinnen des Collegs, aber auch Bewohner des Stadtzentrums finden deshalb schon früh am Vormittag keinen Parkplatz mehr. Und neu zugezogene Bürger und Bürgerinnen in der Innenstadt erhalten seit geraumer Zeit nur noch dann einen Bewohnerparkausweis, wenn zuvor einer zurückgegeben wurde. Auf den Vorschlag der Verwaltung hat der Dillinger Stadtrat nun einstimmig beschlossen, das Tagesticket ab dem März des kommenden Jahres abzuschaffen. Dies soll zu einem höheren Austausch auf den drei Parkplätzen führen.

