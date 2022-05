Das Akademiekonzert, ein Juwel im Goldenen Saal in Dillingen

Alexander Möck und Barbara Bartmann bieten ein hinreißendes „mehrsprachiges“ Programm im Goldenen Saal in Dillingen.

Lag es an der Zusammenstellung und Auswahl des Programms oder war es die beeindruckend perfekte Darbietung der beiden Künstler? Es ist keine Übertreibung, wenn man mutmaßt, dass das Akademiekonzert von Barbara Bartmann am Flügel und Alexander Maria Möck an der Violine am Samstagabend vielleicht das Wohlklingendste war, das der Goldene Saal seit seiner Erbauung im 17. Jahrhundert hervorgebracht hat.

Unter dem Motto „Weichet nun, betrübte Schatten“ hatten die Pianistin und der Violinist drei ganz wundervolle und trotzdem nicht allzu bekannte Sonaten für das Konzert ausgesucht. Obwohl ganz unterschiedlicher Natur, passten die Stücke perfekt zueinander und zu den beiden Interpreten – der Abend wurde zu einem harmonischen Gesamterlebnis allerhöchster Güte. Mit bestechender Präzision, inniger Hingabe und sichtbarer Konzentration lieferte das Duo Bartmann/Möck eine erstklassige Leistung ab.

Bach über E-Dur - "die wärmste aller Tonarten"

Den Anfang machte die Sonate Nummer drei von Johann Sebastian Bach. Sie stammt aus seinem bedeutendsten Kammermusikzyklus von insgesamt sechs Sonaten, die damals eine gravierende Veränderung in der Spielweise nach sich zogen: Es waren die ersten Violinsonaten der Musikgeschichte, in denen sich das Tasteninstrument aus der Rolle der akkordischen Begleitung im Basso continuo löste und der Violine als gleichberechtigter Partner gegenübertrat.

Eine Eigenheit dieser Sonate, die den beiden Musikern perfekt in die Hände spielte. Auf Augenhöhe und bis ins Detail aufeinander abgestimmt begegneten sich das höchst präzise und virtuose Spiel von Barbara Bartmann und Alexander Möck im mal abwechselnden, mal gemeinsamen, mal gegenläufigen und mal versetzten oder repetitiven Dialog der Instrumente. Bachs Aussagen zufolge sei E-Dur „die wärmste aller Tonarten“, mit der sich, „wo sie nach dem Geistigen hin entwickelt wird, die tiefste innerlichste Herzenswärme verbinden“ könne. Auch für Mut und Feuer stand sie im Barock, ergänzte Alexander Möck beim Konzert. Dementsprechend warm, aber auch leidenschaftlich und couragiert interpretierte das Künstlerduo die vier Sätze dieser bezaubernden Sonate.

Erst eine Dillinger, dann einen französische Geige

Nachdem Alexander Möck dieses erste Stück des Abends auf einer Violine aus der Werkstatt des im 19. Jahrhundert in Dillingen ansässigen Geigenbauers Martin Lipp gespielt hatte, kam im weiteren Programm ein zweites Instrument, eine französische Geige des Pariser Geigenbaumeisters Jean-Baptiste Vuillaume zum Einsatz. Warum? „Weil eine Geige die Sprache ihres Erbauers ‚spricht‘ und am besten den jeweiligen Landesstil ausdrücken und wiedergeben kann“, sagt Alexander Möck ganz selbstverständlich.

In Ermangelung einer spanischen Geige spielte Möck die Sonate des spanischen Komponisten Joaquín Turina nun also auf einer französischen Geige, was aber dem Hörgenuss des Laien absolut keinen Abbruch tat. Mit sichtlicher Freude fügten Barbara Bartmann und Alexander Möck die einzelnen „Tapas“ von Turinas Sonate zu einem stimmigen Menü zusammen, das vom ersten bis zum letzten Gang spanisch-feurig die Zuhörerschaft in seinen Bann zog. Mitreißend insbesondere der letzte Satz der Sonate, das Rondo Allegretto, bei dem es sich, wie Barbara Bartmann erklärte, um eine mit dem Flamenco verwandte „Faruca“ handelte. Die beiden performten diese stilgerecht mit Passion, Stolz und Leidenschaft.

Der perfekte Einsatz für die Meistergeige

Perfekt zum Einsatz freilich kam die französische Meistergeige dann beim letzten Stück – laut Alexander Möck dem „Höhepunkt des Abends“ – César Francks Sonate in A-Dur. Das Stück hatte Franck dem belgischen Violinisten Eugène-Auguste Ysaÿe als Hochzeitsgeschenk gewidmet. Seine Interpretation machte das Werk weltberühmt und gilt bis heute als die bedeutendste französische Violinsonate des Fin de siècle. Kaum ein Stück habe den französischen Nationalstil dieser Zeit so stark geprägt wie diese Sonate, berichtete Barbara Bartmann dem Publikum.

César Franck war mit der bedeutendste französische Komponist Ende des 19. Jahrhunderts. Er war unter anderem auch Präsident der Société Nationale de Musique. Diese 1871 von Camille Saint-Saëns gegründete Gesellschaft hatte sich die Förderung der damals Neuen Musik Frankreichs, insbesondere der Kammermusik, auf ihre Fahnen geschrieben. Charakteristisch für die Sonate in A-Dur ist das Motto-Thema, das sich zyklisch durch alle Sätze zieht. Immer wieder finden sich Bezüge zu diesem Hauptthema, ohne dass dieses dominant würde. Die vielen typisch romantischen Stilmerkmale der Sonate arbeiteten Barbara Bartmann und Alexander Möck gefühlvoll und berührend heraus – das Publikum war hingerissen.

Eine sichtlich gelöste Zugabe zum Schluss

Nach nicht enden wollendem Applaus beschenkten die beiden Dillinger Ausnahmekünstler das Publikum mit zwei Zugaben: Sichtlich gelöst schmetterten sie mit Verve und Feuer Astor Piazzollas „Café 1913“ sowie das nachfolgende Werk aus diesem Zyklus, „Nachtclub 1960“ in den Saal. Es war ein großartiger Abend mit einem großartigen Duo in einem ebenso großartigen Ambiente. Möge der kleine Hinweis von Barbara Bartmann auf „Teil zwei dann beim nächsten Konzert“ sich erfüllen und die beiden bald wieder in Dillingen auftreten. Bis dahin schwelgen wir in schönsten Erinnerungen an dieses Juwel. Danke und Chapeau an Barbara Bartmann und Alexander Maria Möck.