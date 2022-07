Das Caritas-Begegnungszentrum in Dillingen wird teurer

Die Kosten für das Dillinger Projekt liegen aktuell bei 5,7 Millionen Euro. Die Bayerische Landesstiftung gewährt Spitzenfördersatz.

Die Bayerische Landesstiftung hat in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, die Errichtung des sozialen Caritas-Begegnungszentrums in Dillingen mit 347.000 Euro zu fördern. Caritas-Kreisvorsitzender Stephan Wolk und Geschäftsführer Alexander Böse dankten dem Stiftungsratsmitglied Georg Winter für seinen Einsatz. Landtagsabgeordneter Winter hatte das Projekt laut Pressemitteilung von der ersten Idee an unterstützt und Hilfestellung bei den Finanzierungsmöglichkeiten geleistet.

Die Dienste und Einrichtungen werden an einem Ort zusammengefasst

Das Projekt am Reitweg wird die in Dillingen verteilten Dienste und Einrichtungen des Caritasverbands in einem Bau zusammenfassen. Hilfesuchenden werden dadurch lange Wege erspart. Durch die Bündelung und Ausweitung der Angebote soll eine zentrale Anlaufstelle in Dillingen und im Umkreis geschaffen werden, wodurch sich zahlreiche Synergieeffekte ergeben, heißt es in der Pressemitteilung. Die rat- und hilfesuchenden Menschen erhalten einen schnellen und bedarfsgerechten Zugang zu notwendigen Hilfeleistungen mit sehr kurzen Wegen – zum Beispiel Dillinger Tafel, Sozialpsychiatrischer Dienst, Tagesstätte für psychische Gesundheit, ambulanter Hospizdienst, ambulant betreutes Wohnen, Insolvenz- und Schuldnerberatung. Geschäftsführer Böse sagt: „Die vorgesehene Zusammenfassung der Angebote ist ein innovativer Ansatz, da ein vergleichbares Angebot bisher nicht vorhanden ist.“ Die Gesamtkosten für die Errichtung des neuen Gebäudes belaufen sich aktuell auf rund 5,7 Millionen Euro. Anfang 2021 hatte die Caritas noch mit einer Summe von 4,2 Millionen Euro geplant. Die Steigerung sei dem Preisanstieg bei den Angeboten geschuldet.

Georg Winter berichtete bei einem Ortstermin, dass die Landesstiftung im vergangenen Jahr ihre Förderkriterien geändert habe: Auf Beschluss des Stiftungsrats werden soziale Projekte mit einer Bandbreite von zehn bis 14 Prozent unterstützt. Das neue Begegnungszentrum, so Winter, habe Modell-Charakter, es werde mit dem neuen Spitzenfördersatz unterstützt. Wolk informierte, dass es sich um ein Effizienzgebäude 40 handelt. Das Begegnungszentrum wird mit einer Pelletheizung ausgestattet sowie einer großen Fotovoltaikanlage für die Stromversorgung, die auch für Elektrofahrzeuge genutzt wird.

Auch das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen erhält für seine Erweiterung einen Zuschuss

Eine weitere Maßnahme im Kreis Dillingen – die Erweiterung des Kinderheims St. Clara in Gundelfingen – wird von der Bayerischen Landesstiftung mit einem Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro gefördert. Schwester Maria Elisabeth Marschalek dankte Georg Winter, dem Vorsitzenden des Arbeitsausschusses der Landesstiftung, anlässlich seines Besuchs für die tatkräftige Mithilfe. (AZ, bv)

