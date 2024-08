Das Caritas-Café Caristo in Dillingen feiert seinen ersten Geburtstag

Ein Wochentag in den Ferien, 9 Uhr am Morgen. Im Caristo, dem Café des Dillinger Caritas-Kreisverbands am Reitweg, stehen die Gäste Schlange, um sich ihr Frühstück zu bestellen. In der Küche hinter der Theke richtet Michaela Weihmayr gerade Teller an. Wurst, Käse, Obstsalat und Rohkost werden hübsch arrangiert. „Mir macht das mega Spaß“, sagt sie. Im Caristo ist sie nicht in erster Linie eine Arbeitskraft, sondern Klientin. Denn dort werden seit einem Jahr Menschen beschäftigt, die weniger leistungsfähig sind.

