Das Dillinger Amtsgericht hat eine neue Chefin

Oberstaatsanwältin Andrea Eisenbart ist seit 1. April die neue Direktorin am Dillinger Amtsgericht.

Am 31. März überreichte der Münchner Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle in den Räumen der Generalstaatsanwaltschaft München Oberstaatsanwältin Andrea Eisenbarth von der Staatsanwaltschaft Augsburg ihre Ernennungsurkunde zur Direktorin des Amtsgerichts Dillingen. Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle bedankte sich bei Eisenbarth dabei für ihre hervorragende Arbeit bei der Staatsanwaltschaft Augsburg und wünschte ihr für ihre Zukunft viel Freude im neuen Amt, Erfolg und auch das nötige Glück, steht es in der Pressemitteilung.

Andrea Eisenbarth ist die neue Direktorin am Dillinger Amtsgericht. Foto: Nißl, Staatsanwaltschaft Augsburg

Andrea Eisenbarth (53) begann ihre Laufbahn in der Bayerischen Justiz am 22. März 1999 als Staatsanwältin in Augsburg. Ab November 2002 war sie als Richterin am Amtsgericht Nördlingen tätig, bevor sie 2011 zur Staatsanwältin als Gruppenleiterin bei der Staatsanwaltschaft Augsburg ernannt wurde. Ab Mai 2016 bekleidete Andrea Eisenbarth das Amt einer weiteren aufsichtsführenden Richterin am Amtsgericht Nördlingen. Zum 1. Juli 2018 wurde sie schließlich zur Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Augsburg ernannt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch