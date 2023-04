Das Dillinger Eichwaldbad öffnet in zwei Wochen

Freibadfans dürfen sich freuen. Die Öffnung des Dillinger Eichwaldbades steht bevor.

Das Wetter spielt ja bisher noch nicht so recht mit, aber es ist ja noch Hoffnung auf eine gute Freibadsaison. In zwei Wochen, am Samstag, 13. Mai, wird das Dillinger Eichwaldbad seine Tore öffnen. Das teilen die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen mit.

Das Dillinger Freibad, das an Hochsommertagen Tausende von Gästen anlockt, wird dann bis Anfang September für Freizeitspaß garantieren. Vor allem bei jüngeren Besuchern und Besucherinnen besonders beliebt ist die neue Rutsche, die es seit zwei Jahren gibt.

Bei Sonnenschein täglich von 9 bis 20 Uhr

Das Dillinger Freibad öffnet bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr. Bei schlechter Witterung ist das Bad von 9 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Die Zeiten werden unter anderem auch täglich im Service-Teil der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung veröffentlicht.

Frieren muss man im Wasser übrigens nicht. Die Becken werden laut Pressemitteilung während der gesamten Badesaison durchgehend beheizt. Für Auskünfte stehen DSDL-Mitarbeiter unter Telefon 09071/70670 oder das Badepersonal unter Telefon 09071/7067-300 zur Verfügung.

Das Dillinger Hallenbad schließt am 30. April

Eine Tageskarte für Erwachsene im Eichwaldbad kostet beispielsweise 3,80 Euro, Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen 1,60 Euro. Die Saisonkarte gibt es für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren für 80 Euro, eine Familienkarte (mit zwei Kindern bis zu 15 Jahren) kostet 100 Euro. Das Dillinger Hallenbad an der Ziegelstraße ist ab Sonntag, 30. April (letzter Öffnungstag), geschlossen. Es öffnet wieder nach dem Ende der Freibadsaison. (bv)

