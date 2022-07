Das Dillinger Gasthaus zum Zoll wird doch nicht abgerissen

Plus Auf dem Areal des Gasthauses zum Zoll an der Dillinger Donaubrücke sollten acht Reihenhäuser entstehen. Nun hat der Investor umgeplant.

Vor zwei Jahren hatte das Thema hohe Wellen im Dillinger Stadtrat geschlagen: Das Gasthaus zum Zoll an der Donaubrücke sollte abgerissen werden. Ein Investor plante dort den Bau von acht Reihenhäusern samt einer Tiefgarage. Dass dafür die Gaststätte abgerissen werden sollte, gefiel den Dillinger Stadträten gar nicht.