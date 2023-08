Dillingen

Das Dillinger Genuss-Festival Dillikat trotzt dem Regen

Plus Etwa 20 Aussteller sorgen im Taxispark für ein Angebot, das bei den Besuchern ankommt. Die Organisatoren starten eine Aktion, die Dillingen nützen könnte.

Von Berthold Veh

Die Stimmung der Beteiligten beim Dillikat-Festival am Sonntag im Dillinger Taxispark steht in einem großen Gegensatz zu den widrigen äußeren Umständen. "Dass es regnet, ist schade. Wir sind aber da und haben alle gute Laune", sagt Nadja Hurler vom Vorstandsteam des Dillikat-Vereins. Absagen sei jedenfalls keine Option gewesen, fügt Stadtrat und Landrats-Stellvertreter Joachim Hien hinzu. "Wir haben jetzt ein richtiges Regenfest und sind auch regenfest", betont der Grünen-Politiker. Das Dillikat trotzt den Schauern, und wie.

Die Buachmer Tanzlmzusik, eine Abteilung des Musikvereins Osterbuch, gibt gleich am Anfang alles. Sie spielt am Vormittag im Taxispark Blasmusik, ein Prosit der Gemütlichkeit inbegriffen. "Es macht trotzdem Spaß", stellt Trompeter Andreas Tischmacher fest und intoniert mit seinen Kollegen und Kolleginnen das Stück "Unterm Kirschbaum". Angesichts des trüben Wetters läuft der Besuch beim Festival, das etwa 20 Direktvermarktern und elf Musikgruppen aus der Region eine Bühne bietet, etwas zäh an. Wer aber kommt, kann sich über ein tolles Angebot freuen – vom gezupften Wasserbüffel, über die grupfte Sau bis zu Falafel-Burger, Tomaten-Pesto und Bio-Ziegenkäse.

