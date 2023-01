Dillingen

Das Dillinger Juweliergeschäft Barthelmess schließt

Plus Günther und Susan Barthelmess geben ihr Geschäft in der Lammstraße auf. Sie sprechen darüber, wie sich die Beziehungen zu ihren Kundinnen und Kunden entwickelt haben.

Von Berthold Veh

In der Dillinger Wirtschaftswelt steht eine Zäsur an. Günther und Susan Barthelmess werden Ende März ihr Juweliergeschäft in der Lammstraße 6 schließen. Und das, obwohl die beiden Dillinger viele treue Stammkundinnen und Stammkunden haben. "Wir müssen nicht aufhören, wir wollen aufhören", sagt Günther Barthelmess, dem man sein Alter nicht ansieht. "Ich bin doch schon 70", erklärt der Uhrmachermeister. Und nach den vielen Jahrzehnten Berufsleben sei es nun an der Zeit, in den Ruhestand zu treten.

