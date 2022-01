Dillingen

17:00 Uhr

Das tut sich in der Dillinger Innenstadt

Die kostenlosen Stellplätze im neuen Dillinger Parkhaus sind inzwischen in der Regel alle belegt.

Plus Zwei Wochen nach der Teileröffnung ist das Dillinger Parkhaus rappelvoll. In Dillingen gibt es auch ein neues Geschäft und eine Debatte über eine Fassade.

Von Berthold Veh

Seit zweieinhalb Wochen können Autofahrer und Autofahrerinnen in einem ersten Teilbereich des neuen Dillinger Parkhauses ihre Wagen kostenlos abstellen. In den ersten beiden Tagen nutzten nur wenige dieses Angebot. Aber inzwischen ist das Parkhaus in der Regel rappelvoll. Die etwa 70 Parkplätze sind gerade vormittags alle belegt.

