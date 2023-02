Das Dillinger Sailer-Gymnasium hat jetzt einen Skulpturenpark

Kunstbegeisterte Schüler setzen sich mit dem Netz eines Quaders auseinander. Bei der Firma Gartner realisieren sie ihre Ideen in Metall.

Zehn neue Kunstwerke zieren den Innenhof des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums: Metallskulpturen stehen auf hölzernen Stelen und fügen sich harmonisch in den modernen Außenraum ein. Ausgangspunkt war ein Projekt, bei dem sich zehn kunstbegeisterte Schülerinnen und Schüler unter der Leitung des Kunstlehrers Michael Kreuzer mit dem Netz eines Quaders auseinandersetzten.

Diese auf den ersten Blick simple Flächenanordnung ermöglicht vielfältige Variationen der Ausdehnung im Raum. Ausgehend von Skizzen entstanden Pappmodelle, die bei der Firma Josef Gartner GmbH von Adrian Mitu (Ausbildungsleiter der technischen Systemplaner) digitalisiert und umgezeichnet wurden.

Der neue Skulpturenpark am Sailer-Gymnasium Dillingen. Foto: Julia Winter Michael Kreuzer Einzelfoto

Unter sachkundiger Anleitung von Johannes Hauf (Ausbildungsleiter der Konstruktionsmechaniker) sowie von einigen Auszubildenden durften die Schülerinnen und Schüler in der Lehrwerkstatt der Gundelfinger Firma dann ihre Ideen eigenhändig in Metall realisieren. Neben Einblicken in den Zuschnitt, das Kanten und das Thema Nachbearbeitung lernten die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag bei einer Betriebsführung auch die Produktionsstätten sowie die Tätigkeitsfelder des Unternehmens kennen.

Die Firma Scheiffele-Schmiederer sponsert die massiven Holzstelen

Für die würdige Präsentation der Objekte im Innenhof des Gymnasiums wurden massive Holzstelen gewählt, die von der Firma Scheiffele-Schmiederer kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Zur offiziellen Übergabe der Kunstwerke trafen sich nun alle Beteiligten am Sailer-Gymnasium und konnten dabei auch die Wirkung des gesamten Arrangements am endgültigen Aufstellungsort bewundern. Dabei dankte Schulleiter Kurt Ritter den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement sowie den Firmenvertretern für die großartige Unterstützung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch