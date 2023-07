Das Dillinger Sailer-Gymnasium verabschiedet 62 Abiturienten

Fast die Hälfte aller Schüler und Schülerinnen hat eine Eins vor dem Komma. Dreimal gibt es die Traumnote 1,0.

62 stolze Abiturientinnen und Abiturienten des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums konnten am Freitag ihr Abiturzeugnis in Empfang nehmen. Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Basilika St. Peter und der Abiturfeier wurden Sie in ihren neuen Lebensabschnitt entlassen.

Der Abiturgottesdienst, den Monsignore Harald Heinrich und Pfarrer Christian Peiser zelebrierten, stand unter dem Motto „Auf zu neuen Wegen“. Die Geistlichen wünschten den Absolventinnen und Absolventen, dankbar auf die zurückliegende Schulzeit zurückzublicken und mutig in die Zukunft zu schauen. Diese beginne mit einem Aufbruch und der Notwendigkeit, auf eigenen Füßen zu stehen. Auch die Jugendlichen waren sich bewusst, an einem Scheideweg mit vielen neuen Chancen angekommen zu sein und dankten ihren Eltern, die ihnen stets ein „verlässlicher Kompass“ im Leben gewesen seien.

Schnitt am Dillinger Sailer ist besser als der Durchschnitt in Bayern

Bei der anschließenden Abiturfeier am „Sailer-Gymnasium“ beglückwünschte Oberstudiendirektor Kurt Ritter den erfolgreichen Abiturjahrgang 2023, dessen Schnitt sogar besser als der bayernweite ist. Fast die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler hat einen Notendurchschnitt bis 2,0. Dreimal wurde die Traumnote 1,0 erzielt, nämlich von Sophia Veh, Marius Robert und Anna-Maria Lederle. Diese erhielten neben zahlreichen Ehrungen auch den Silberbarren der Stadt Dillingen.

Schülermitverantwortung: Hanna Günther erhält die Sailer-Eule

Der Schulleiter lobte zudem das über das alltägliche Maß hinausgehende Engagement einiger Abiturienten etwa in den Bereichen Musik und Theater beziehungsweise in der Schülermitverantwortung, wofür Hanna Günther mit der Sailer-Eule ausgezeichnet wurde.

In seiner Rede verlieh Ritter seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Schule den Abschlussjahrgang gut auf das vor ihm liegende Leben vorbereitet und zu frei und kritisch denkenden Menschen erzogen habe, die Vorurteile bekämpfen, sich nicht manipulieren lassen, Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft, aber auch Humor zeigen können. Allerdings schlug der Schulleiter ebenso kritische Töne an und forderte unter anderem eine stärkere Rückbesinnung der Schule auf Lernen und Wertevermittlung sowie eine engere Kooperation von Schule und Elternhaus bei der Erziehung.

Lesen Sie dazu auch

Auch in weiteren Grußworten kamen die Glückwünsche an die Abiturientinnen und Abiturienten zum Ausdruck. Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler erinnerte sich wie der stellvertretende Landrat Alfred Schneid nostalgisch seines eigenen Abiballs, stellte aber zudem die erheblichen Ausgaben des Freistaats im Bildungssektor heraus. Oberbürgermeister Frank Kunz betonte die Herausforderungen, vor die junge Menschen durch künstliche Intelligenz gestellt würden, und die Bedeutung von Informatik wie Ethik in diesem Kontext. Während die Elternbeiratsvorsitzende Antonia Steur dem Abschlussjahrgang riet, auf dem Lebensweg dem Herzen zu folgen, hob Oberstufenkoordinator Michael Kreuzer die Bedeutung von idealistisch geleiteter Gemeinschaft hervor.

"Abicetamol - endlich hat der Schmerz ein Ende"

Die Abiturrede für die Schülerschaft hielten die drei Jahrgangsbesten. Sie ließen gemäß ihrem Abimotto „Abicetamol - endlich hat der Schmerz ein Ende“ launig und auch ein wenig selbstironisch ihre letzten Schuljahre Revue passieren und dankten Eltern und Schulfamilie für die Begleitung während der Gymnasialzeit.

Die stilvolle musikalische Gestaltung von Gottesdienst und Abiturfeier übernahmen der Abiturjahrgang selbst, darunter die beeindruckenden Solisten Anna-Maria Lederle und Julian Ziegler sowie der hervorragende Maximilian Simper an der Orgel, und die Wood&Brass Band wie auch der bei „Jugend musiziert“ ausgezeichnete Pianist Lars Schneider.

Folgende Schüler und Schülerinnen haben am Sailer das Abitur bestanden: Nezir Aslan, Vanessa Ballis, Julia Bauer, Judith Baur, Tobias Baurschmid, Vincent Boxler, Benedikt Bucher, Paul Czymek, Lukas Damböck, Josef Danner, Simon Demharter, Julia Dessecker, Florian Eisenhauer, Helena Foitl, Sofia Fürnrohr, Matthias Glenk, Jonas Golda, Benedikt Graf, Linus Grimminger, Hannah Günther, Johannes Hackspacher, Jonas Harlacher, Kerstin Hausmann, Maja Helmschrott, Anne Herrmann, Maximilian Herzog, Sarah Hörmann, Dennis Horst, Lea Hüttl, Lena Jakob, Michael Kapfer, Nina Kapler, Niklas Keis, Elias Kleinle, Leonie Kopf, Natalia Kroskowska, Anna-Maria Lederle, Madlen Lindemayr, Tobias Linder, Lea Mader, Bo Malsch, Luca Marek, Jonas Pausewang, Sebastian Rehm, Marius Robert, Rosa Schiering, Sebastian Schindler, Simon Seifert, Benedikt Seiler, Maximilian Simper, Ramona Singer, Anna Strobel, Raphael Stutzky, Minh Thai, Sophia Veh, Tung Vu, Robin Wagner, Emilie Wellhausen, Elias Wirth, Sebastian Wolk, Julian Ziegler.