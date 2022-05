Das Dillinger Volksfest: "Wahnsinn" ist noch untertrieben

Das Volksfest Dillinger Frühling erlebt nach der zweijährigen Corona-Pause einen absoluten Besucherrekord. Für den Festwirt gab es nur ein Problem.

Festwirt Roland Rachinger hatte große Hoffnung in das Volksfest "Dillinger Frühling" gesetzt. "Das wird der Wahnsinn", kündigte der Pappenheimer vor dem Start des Fünf-Tage-Spektakels im Donaupark unserer Redaktion an. Nach dem Ende des Volksfests sagt Rachinger: "Es war noch heftiger."

Auch beim Finale am Dienstagabend drängen sich Besucher und Besucherinnen in Scharen im Festzelt und im Vergnügungspark. "Das ist schon krass, dass so viele Leute kommen", sagt Rachinger. Die Besucherzahl sei schwer zu schätzen. "Es dürften in diesen fünf Tagen bestimmt 20.000 Gäste im Zelt und im Vergnügungspark gewesen sein", vermutet der Festwirt.

Dillinger Personal infizierte sich mit Corona

Stimmungsmäßig mischt sich bei Rachinger etwas Wasser in den Wein. "Die Kellner und Kellnerinnen wurden von Tag zu Tag weniger, weil sie sich mit Covid-19 infiziert hatten", teilt der Festwirt mit. Am Ende sei vielleicht noch ein Drittel des ursprünglichen Personals verfügbar gewesen. Und Personal sei kaum aufzutreiben. Es seien sehr viel Bier und andere Getränke ausgeschenkt worden.

Auch Luise Kreischer aus Höchstädt ist sehr zufrieden. "Der Platz, das Wetter, viele Leute - alles hat gepasst. Es war vor allem schön, mal wieder im Geschäft zu stehen". Dort verkauft das Ehepaar unter anderem mehr als 30 verschiedene Sorten Nüsse. Einen Renner gibt es nicht, die klassischen gebrannten Mandeln seien aber immer gefragt. Und die Himbeer-Balsamico-Mandeln, die ihr Mann sich ausgedacht hat, gebe es nur bei ihnen. Seit 34 oder 35 Jahren sind Kreischers bei Dillinger Frühling mit dabei, doch so "bombastisch" sei das Wetter noch nie gewesen "und es war Party von Anfang an". Die vielen Menschen hätten förmlich das Bierzelt gesprengt. "Aber von unserem Platz aus vor dem Bierzelt konnten wir sehen: Es gab nie einen Vorfall. Wenn die Musik nachts aus war, hat sich binnen einer halben, dreiviertel Stunde das Publikum wieder friedlich verteilt.

Auch Montag und Dienstag war der Dillinger Frühling ein Renner

Auch die beiden Festreferenten, Zweiter Bürgermeister Johann Graf und Dritter Bürgermeister Peter Graf, Organisator Karl-Heinz Müller, Lothar Schmied als Verantwortlicher der Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Frank Kunz ziehen zufrieden Bilanz. Der "Dillinger Frühling" habe in diesem Jahr einen absoluten Besucher-Rekord erlebt. Noch nie feierten laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung so viele Menschen auf dem Dillinger Volksfest – und das bei überwiegend frühlingshaftem Wetter und zum Teil schon sommerlichen Temperaturen. Der Ansturm auf das erste Dillinger Volksfest nach zwei Jahren Corona-Pause habe sich bereits am Freitagabend beim Standkonzert vor dem Rathaus und dem Zug zum Festplatz bemerkbar gemacht. Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als in früheren Jahren nahmen hieran teil. Auch das Festzelt sei an allen fünf Abenden bestens gefüllt gewesen. "Die Stimmung im Publikum bei Live-Musik von verschiedenen Bands ausgelassen", freuen sich die Verantwortlichen.

Am Sonntag lockten das Preisschafkopfen mit 25 Partien und das Wettsägen mit drei Damen-Mannschaften sowie 16-Herren-Gruppen hunderte Gäste ins Festzelt. Auch der Nachmittag für Senioren und Menschen mit Behinderung am Montag sowie der Kindernachmittag am Dienstag seien so gut besucht wie noch nie gewesen. Davon hätten auch die Schausteller profitiert, die auf dem Vergnügungspark ebenfalls Besucher- und Umsatzrekorde verzeichnen konnten. Oberbürgermeister Kunz sagt: „Dieses Fest hat in vielen Bereichen die Erwartungen weit übertroffen“. Und auch die Festreferenten berichten von zahllosen begeisterten Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern.

So fällt die Bilanz der Dillinger Polizei aus

Die Polizeiinspektion Dillingen hat ebenfalls eine eindeutige Meinung zum Verlauf. "Wir sind mit dem Verlauf des Dillinger Volksfests im Großen und Ganzen sehr zufrieden", sagt Sprecherin Katharina von Rönn. In der Nacht zum Samstag hatte es eine gefährliche Körperverletzung gegeben. Ein 30-jähriger Lauinger verletzte nach Angaben der Polizei einen 20-Jährigen durch Tritte am Kopf. Zudem registrierte die Polizei beim Volksfest zwei kleinere Schlägereien und drei Trunkenheitsfahrten nach dem "Wiesnbesuch". Angesichts der hohen Besucherzahl habe es aber "wenig Einsätze" gegeben, sagt von Rönn. Die Polizei sei mit zusätzlichen Streifen vor Ort gewesen. Nach zweijähriger Corona-Pause seien die Volksfestgäste wohl "mehr auf Geselligkeit als auf Haue" ausgewesen.

Das findet auch Luise Kreischer. "Die Menschen waren einfach froh, das wieder was geht. Ein dreijähriges Kind hat zum ersten Mal überhaupt ein Karussell gesehen." Am Wochenende sind die Höchstädter in Donauwörth auf dem Markt, weiter geht es dann auf der WIR in Dillingen. Darauf ist Kreischer schon besonders gespannt, schließlich war die Messe bislang im März. "Wir lassen uns mal überraschen, wie es wird."

Sind die Corona-Zahlen im Landkreis jetzt höher?

Ob die Corona-Zahlen nach den tollen Tagen beim Dillinger Frühling steigen? Wer jetzt Erkältungssymptome spürt, könnte sich infiziert haben. Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Dillinger Gesundheitsamtes, betont, dass die Inzidenz immer auch mit der Zahl der Testungen zusammenhängt. "Ich gehe davon aus, dass die Infektionszahlen höher sind, als sie derzeit angezeigt werden. Da bei der elektronischen Datenerfassung die Ortsangabe freiwillig ist, könne man nicht wissen, wo sich jemand infiziert haben könnte." Normalerweise beträgt die Inkubationszeit 14 Tage. Nach so einer Menschenansammlung wie auf dem Volksfest könnten die ersten Symptome aber bereits drei bis fünf Tage später auftauchen. "Letztlich sollte jeder wissen, dass Grippesymptome im Zusammenhang mit so einer Veranstaltung auf eine Corona-Infektion zurückzuführen sind. Und dann kann man sich ja kostenlos testen lassen."

Da die meisten Infektionen zurzeit sehr mild verlaufen, könnte es passieren, dass viele gar nicht merken, dass sie positiv sind. Dr. Kastner sieht es nüchtern. Da es zurzeit keine einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus' gibt, breite es sich weiter aus. Gerade vulnerable Gruppen, also Menschen über 70 Jahre sollten sich weiterhin schützen und könnten sich auch ein viertes Mal impfen lassen.