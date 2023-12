Dillingen

Das Einkaufen in der Dillinger Kapuzinerstraße soll noch mehr Spaß machen

Hier entsteht ein Ort zum Wohlfühlen: Das Areal rund um die St.-Wolfgang-Kapelle in der Dillinger Kapuzinerstraße wird neu gestaltet.

Plus Der Umbau des Areals an der St.-Wolfgang-Kapelle steht vor dem Abschluss. In der Jahresabschluss-Sitzung verkündet Oberbürgermeister Kunz noch eine gute Nachricht.

Von Berthold Veh

Zugegeben, bei dem gegenwärtigen oft trüben Dezember-Wetter fällt der Gedanke ein wenig schwer: Im kommenden Frühling wird man in der Dillinger Kapuzinerstraße mit noch mehr Spaß einkaufen und flanieren können. Wer von der Betriebsamkeit in den Geschäften genug hat, der kann auf dem Areal rund um die St.-Wolfgang-Kapelle eine Pause einlegen. Im Jahresrückblick des Oberbürgermeisters Frank Kunz spielten diese Gedanken jedenfalls auch eine Rolle. "Nächstes Jahr können wir unsere Kapuzinerstraße als Einkaufs- und Aufenthaltsbereich ganz neu erleben", versprach der Rathauschef am Montagabend in der Jahresabschluss-Sitzung des Dillinger Stadtrats.

Wenn das Wetter mitspielt, soll der Umbau des Areals an der St.-Wolfgang-Kapelle im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten seien ganz bewusst auf die Zeit nach der Fertigstellung des neuen Geschäftshauses gelegt worden, erläuterte Kunz. Etwa 750.000 Euro wird die Herstellung dieser Wohlfühloase voraussichtlich kosten. Davon übernimmt rund 360.000 Euro die Städtebauförderung. Zahlreiche Sitzmöglichkeiten und auch ein Wasserspiel für Kinder, das im Sommer Abkühlung ermöglicht, werden geschaffen. Vorgesehen war ursprünglich, die Bäume entlang der Kapuzinerstraße während der Abendstunden über Bodenstrahler zu beleuchten. Dies wurde jetzt wegen der geänderten Vorgaben im Bayerischen Naturschutzgesetz aufgegeben. Flair soll das Areal aber auch so bekommen. "Das, was wir hier schaffen, wird wirklich ein Magnet", sagte der städtische Pressesprecher Jan Koenen auf Anfrage unserer Redaktion.

