Dillingen

17:00 Uhr

Das Fest der Bundeswehr in Dillingen wird zum gelungenen Doppelwumms

Plus Nach dem Andrang auf die Luitpold-Kaserne wird beim Garnisonsball im Stadtsaal getanzt - es ist eine rauschende Ballnacht. So kommt das Event bei den Gästen an.

Dillingen und seine Soldaten und Soldatinnen, das ist eine besondere Geschichte. Und seit Samstag ist sie um ein Kapitel reicher. Nach dem Tag der offenen Tür mit etwa 5000 Besuchern und Besucherinnen feiern etwa 250 Gäste im Dillinger Stadtsaal eine rauschende Ballnacht. Eingeladen haben die Stadt und das Dillinger Informationstechnik-Bataillon 292. Als das Mitternachtsbuffet serviert wird, ist die Stimmung im Stadtsaal auf dem Höhepunkt – und Kommandeur Stefan Holland glücklich, dass alles gut gelaufen ist. "Dieser schöne Ball ist die Krönung, das ist ein großer Tag für die Bundeswehr in Dillingen", sagt der Standortälteste zufrieden. Er sei dankbar dafür, dass die Soldaten in dieser Stadt und im Landkreis "so gut aufgenommen werden".

Sie freuten sich beim Garnisonsball über die gute Resonanz: Kommandeur Stefan Holland, Desiree Kunz und Oberbürgermeister Frank Kunz. Foto: Berthold Veh

Es ist auch ein schöner Tag für viele Tanzbegeisterte aus dem Kreis Dillingen. "Wir hören gerne schöne Musik und gehen gerne tanzen", erläutert die Dillingerin Richilde Rehbein, die mit ihrem Mann Gerhard kaum eine Tanzrunde auslässt. Bälle mit gepflegter Tanzmusik gebe es ja nicht mehr viele. So sieht es auch Angelika Reichert. Wenn die Bundeswehr schon in Dillingen einen Ball ausrichte, dann gehe sie da auch hin. In der Tat ist es bereits 15 Jahre her, dass der Standort zu einem Ball in den Stadtsaal geladen hat.

