Das Interesse am Dillinger Schätzl-Haus ist ungebrochen

Von Fledermausnacht bis Jazzkonzert: Auf dem Schätzl-Anwesen ist viel los. Immer öfter empfängt Stiftungsrätin Ingrid Witte auch ehemalige Schüler des Künstlers.

Ingrid Witte und Dagmar Dietrich sind den Sommer über viel beschäftigte Frauen. Sie bieten seit 2021 in den warmen Monaten Führungen durch das Künstlerhaus des Dillinger Malers Lothar Schätzl (1914–2006) an. Die beiden wissen viel über den Künstler und Kunsterzieher, der die meiste Zeit seines Lebens in Dillingen verbracht hat und in der Region vorwiegend für seine Porträts geschätzt wurde. Auch in diesem Jahr bieten Witte und Dietrich wieder Führungen an. Der Ansturm auf das Anwesen in der Konviktstraße ist ungebrochen, wie Witte im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

"Die Leute kommen teilweise aus Baden-Württemberg, zuletzt hatten wir Besucher aus Schwabmünchen da." Witte ist sichtlich begeistert. Sie steht gut gelaunt im Eingangsbereich des schmalen Hauses, an den Wänden hängen zahlreiche Porträts, die der Künstler von sich oder anderen gemalt hat. Hier beginnen die Führungen durch das schöne Backsteinhaus und seine Anbauten.

Im Eingangsbereich des Schätzl-Hauses hängen zahlreiche Porträts des Dillinger Künstlers: (von links) Lothar Schätzl junior (Sohn von Lothar Schätzl), Theresia Schätzl (Ehefrau) und der Maler selbst. Foto: Philipp Nazareth

Der Dillinger Künstler Lothar Schätzl baute Nussknacker

"Die meisten sind erst mal erstaunt, dass sich hinter dem braunen Tor so ein idyllisches Grundstück versteckt", sagt Witte. Der Lustgarten vor dem Schätzl-Haus liegt in der Dillinger Innenstadt in direkter Nachbarschaft zu Akademie, Studienkirche und der Basilika. Der Maler Lothar Schätzl kam als Sechsjähriger auf das Grundstück und bewohnte es, mit Ausnahme seiner Studienzeit in München, bis zum Tod.

Ingrid Witte zeigt bei ihren Führungen gemeinsam mit Dagmar Dietrich einen Großteil der Wohn- und Arbeitsräume im Schätzl-Haus. Das Atelier etwa ist noch in dem Zustand, in dem es der Maler nach seinem Tod hinterließ: Auf der Staffelei steht ein unfertiges Gemälde, gleich links ein Home-Trainer, den der Maler offenbar benutzt hat. Auch andere Räume verraten viel über den Alltag des Künstlers. Er soll sich, neben der Malerei, gerne auch mit kleinen Schnitzereien vergnügt haben, wie Witte erklärt. In einem Anbau gibt es eine ganze Sammlung an Nussknackern, die Schätzl seinem gleichnamigen Sohn Lothar einst gebaut haben soll.

Ingrid Witte über Schätzl: "Er war ein begnadeter Künstler, aber kein Bürokrat"

Neben den vielen Porträts hat sich Schätzl laut Witte auch als Landschaftsmaler verdingt. Im ehemaligen Wohnhaus hängen Gemälde, die Kirchen und Dorfansichten aus der Region zeigen. Leider ist nicht immer bekannt, wen oder was die Bilder genau zeigen, wie Witte sagt. "Er war ein begnadeter Künstler, aber kein Bürokrat." Schätzl habe nur wenige seiner Werke dokumentiert, unklar ist auch, wie viele Bilder der Dillinger insgesamt gemalt hat.

Viele Besucherinnen und Besucher kämen allerdings nicht wegen der Gemälde, wie Witte erzählt. "Im Moment haben wir zum Beispiel viele Klassentreffen. Schätzl war bis in die 70er-Jahre als Kunsterzieher am Sailer-Gymnasium tätig." Für die Besuchenden sei es ein schöner Anlass, gemeinsam das Haus ihres ehemaligen Lehrers zu besichtigen.

Schätzl junior hat festgelegt, was mit dem Anwesen geschehen soll

Der Kunsterzieher und Maler Schätzl hatte das Haus nach seinem Tod im Jahr 2004 an seinen Sohn Lothar vererbt. Nachdem 2017 auch dieser verstarb, jedoch ohne Erben, ging das Grundstück in die Lothar-Schätzl-Stiftung über. Wie Stiftungsrätin Witte erzählt, habe Schätzl junior vor seinem Tod noch festgehalten, was mit dem Anwesen geschehen soll. "Er wollte unter anderem, dass der östliche Teil in einen Vortrags- bzw. Konzertsaal umgebaut werden soll", so Witte. Die Verantwortlichen bemühten sich derzeit um Fördergelder für den Umbau. "Das ist aber nicht so einfach", wie Witte sagt.

Schätzl kam als sechsjähriger Bub nach Dillingen. Das Haus an der Konviktstraße bewohnte er, mit Ausnahme seiner Studienzeit in München, bis zu seinem Tod. Foto: Philipp Nazareth

Seit gut zwei Jahren finden in dem parkähnlichen Garten auch Sommerkonzerte statt. In diesem Jahr richtet der Kulturring an den Sonntagen 2. Juli und 6. August zwei Jazzkonzerte aus. Führungen durch das Schätzl-Haus finden am 17. und 18. Juni, 24. und 25. Juni sowie am 8. und 9. Juni statt. Am Samstag, 10. Juni, können Kinder und Erwachsene zudem an einer Fledermausnacht teilnehmen. Der Experte Leonhard Schaudi stellt die Lebensweise der Tiere auf dem Anwesen vor, die Veranstaltung beginnt um 21.30 Uhr.