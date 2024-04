Das ist bei der Nacht der Kirchen in Dillingen geboten

In fünf Gotteshäusern gibt es am Samstag, 4. Mai, ganz verschiedene Angebote. Zum Ausklang gibt es Lichtspiele im Dillinger Schlosshof.

Vorträge, Musik, Lesungen, Gebete und Meditation gibt es am Samstag, 4. Mai, in Dillingen wieder bei der Nacht der Kirchen. Von 19 bis 23 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zu jeder vollen Stunde beginnt ein neuer Programmpunkt, der höchstens 45 Minuten dauert, sodass genügend Zeit bleibt, rechtzeitig zum nächsten Programmpunkt zu kommen.

Den Abend in der Basilika St. Peter eröffnet um 20 Uhr die Professorin und Benediktinerinnen-Schwester Carmen Tatschmurat aus München mit Vortrag und Lesung zum Thema „Mein Leben neu ordnen“. Um 21 Uhr werden von Stadtpfarrer Harald Heinrich beziehungsweise Axel Flierl literarisch-geistliche Texte und Orgelimprovisationen angeboten. Den Abschluss in der Basilika um 22 Uhr gestaltet das Vokalensemble der Chorgemeinschaft Zusmarshausen „MixDur.

In der Studienkirche tritt um 20 Uhr der gemischte Chor des Gesangvereins Binswangen unter der Leitung von Annette Sailer auf mit Chormusik aus verschiedenen Epochen und schließt mit zeitgenössischen Gospelsongs. Um 21 Uhr liest Helmut Weiß alttestamentliche Texte, dazu spielt Andreas Käßmeyer meditative Orgelmusik. Zum Abschluss um 22 Uhr lädt die „Lauinger Gitarren- und Hackbrettmusik“ unter der Leitung von Peter Lang zu konzertanter Saitenmusik ein.

In der Katharinenkirche bietet um 20 Uhr die Liedertafel Haunsheim unter der Leitung von Heidrun Krech-Heminger schwungvolle Lieder zum Mitsingen an. Lobpreismusik – ebenfalls zum Mitsingen – mit Segnung durch das neue Pfarrerpaar erwartet die Besucher um 21 Uhr. Barbara Pfeuffer beschreibt und erklärt „Die Auferstehung Christi“ von Matthias Grünewald um 22 Uhr.

Dillinger Franziskanerinnen laden zum Friedensgebet ein

In der Klosterkirche erwartet die Besucher um 20 Uhr ein Mariensingen mi dem Lech-schwäbischen Dreigesang (Xaver Käser, Paul Weishaupt und Josef Rupp), der damit auch die Deckenfresken der Klosterkirche deutet. Um 21 Uhr laden die Franziskanerinnen zu einem Friedensgebet ein. Um 22 Uhr führen meditative Texte und Musik zur Stille und Besinnung.

Lesen Sie dazu auch

Unter dem Motto „Das Leben ist doch schön“ tragen Sonja Lorenz (Querflöte) und Klinikseelsorgerin Maria-Anna Immerz in der Kapelle der Klinik St. Elisabeth bereits um 19 Uhr Gedichte, Texte und stimmungsvolle Musikstücke vor. In der Christkönigskirche beginnt das Programm ebenfalls um 19 Uhr, und zwar mit der Veeh-Harfen-Gruppe und Liedern zum Mitsingen. Um 20 Uhr singt der Gospelchor „Peace Unlimited“ aus Gundelfingen unter der Leitung von Uschi Schwarzmann von Hoffnung, Freude und Glauben. Um 21 Uhr führen Andrea Bender, Stefan Schneid und Bewohner und Bewohnerinnen von Regens Wagner mit kurzen Liedtexten, Gebeten und Stille zu innerer Ruhe.

Die Stadtkapelle spielt im Dillinger Schlosshof auf

Um 23 Uhr klingt der Abend im Schlosshof aus zusammen mit der Stadtkapelle, mit Come and See, mit Lichtilluminationen und Feuerschalen und in Anwesenheit der Dillinger Pfarrer. Programme liegen in den einzelnen Kirchen aus. (AZ)