Das ist das Programm für den Dillinger Frühling 2023

Beim Dillinger Frühling vom 28. April bis 2. Mai ist wieder einiges los: Musik im Festzelt, Tanz in den Mai, Fahrgeschäfte und Frühschoppen locken auf den Festplatz.

Das Programm für den "Dillinger Frühling" steht fest. Beim Volksfest auf dem Festplatz von Freitag, 28. April, bis Dienstag, 2. Mai, sorgen viele Musikkapellen und Bands für Stimmung im Festzelt, beim Frühschoppen kann man Weißwürsten genießen und natürlich kann auf dem Fest in den Mai getanzt werden.

Fassanstich beim Dillinger Frühling ist am Freitag, 28. April, um 17.30 Uhr

Das Standkonzert der Dillinger Kapellen und der anschließende große Festzug der Vereine vom Rathaus zum Festplatz geben am Freitag, 28. April, um 17.30 Uhr den Startschuss. Oberbürgermeister Frank Kunz wird gegen 19 Uhr zum Bieranstich schreiten. Danach begeistert die Liveband Störzelbacher, die Gäste mit Volxmusik und vielen Partyklassikern.

Tausende feierten im vergangenen Jahr auf dem Festplatz im Donaupark wieder nach zwei Jahren Corona-Pause den Dillinger Frühling. Und das feuchtfröhlich: Es flossen 15.000 Liter Bier. Ob dieses Jahr wieder so viel los sein wird, wird sich zeigen. Für Leidenschaft und Stimmung sorgen am Samstagabend ab 19.30 Uhr erst mal "zruck zu DIR!". Top-Partysound aus der Hallertau beim Abend der Betriebe und Behörden. Festzelt und Vergnügungspark haben am Samstag bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Große Preisschafkopfen und Tanz in den Mai beim Dillinger Frühling statt

Das 30. Große Preisschafkopfen bildet am Sonntag, 30. April, den Auftakt. Meldebeginn ist um 9 Uhr. Der erste Platz erhält 300 Euro. Zur Öffnung des Vergnügungsparks um 11 Uhr gibt es auch die Möglichkeit des Mittagessens im Festzelt oder Biergarten. Für musikalischen Schwung sorgt ab 13 Uhr die Stadtkapelle Dillingen. "Tanz in den Mai" heißt es dann am Abend mit dem Musik-Highlight der Joe Williams Band.

109 Bilder Ausgelassene Stimmung beim Volksfest Dillinger Frühling Foto: Harald Paul Karl Aumiller

Am 1. Mai ist der Dillinger Frühling das perfekte Ausflugsziel. Die Steinheimer Musikanten spielen ab 13 Uhr auf und ab 19 Uhr die Donautaler Fristingen-Kicklingen. Ab 18 Uhr kosten am Montag das halbe Grillhähnchen oder eine Maß Bier jeweils nur 6,50 Euro – und das den ganzen Abend lang. Ein Superspaß ist zudem ab 20 Uhr das Wettsägen der Vereine und Betriebe der Region im Festzelt. Den schnellsten Teams winken dabei attraktive Preise.

Dillinger Volksfest endet am Dienstag, 2. Mai, gegen 22.30 Uhr mit Feuerwerk

Noch mal richtig rund geht's am Dienstag, 2. Mai: Von 13 bis 20 Uhr locken beim Generationennachmittag für Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung im Vergnügungspark halbe Fahrpreise und Sonderangebote. Das zünftig-fetzige Volksfest-Finale startet dann um 18.30 Uhr mit Frankens erfolgreichster Show- und Partyband Grumis, bevor zum Abschluss um etwa 22.30 Uhr ein brillantes Feuerwerk den Dillinger Nachthimmel verzaubert. Übrigens: Am Sonntag und Montag gibt es ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit Weißwurst, am Montag und Dienstag ab 11 Uhr dann auch Mittagessen im Festzelt.

Auch die Fahrgeschäfte mit rund 30 Schaustellerbetrieben versprechen Spaß. Ein Super-Breakdance mit Fahrtrichtungswechsel und vielen Effekten, ein XXL-Autoscooter, ein nostalgischer Wellenflug, New Psychodelic – ein Farbrausch auf 140 Quadratmeter und ganz neu ein 7-D-Kino – das sind nur einige der Höhepunkte beim diesjährigen "Dillinger Frühling". Weitere Informationen und das ganze Programm gibt es unter www.dillingen-donau.de. (AZ)