Das ist der neue Kämmerer am Dillinger Landratsamt

Nach mehr als 40 Jahren am Dillinger Landratsamt ist Rosi Mayerle in der jüngsten Sitzung des Dillinger Kreistags verabschiedet worden. Ihr Nachfolger ist Sebastian Bundschuh aus Dillingen.

Wie wird man Kämmerer des Landkreises?



Bundschuh: Nachdem ich seit 2017 bereits als Kämmerer der Gemeinde Nersingen im Landkreis Neu-Ulm gearbeitet hatte, verfügte ich bereits über die notwendigen Vorkenntnisse in der kommunalen Haushaltsführung und über die Aufgaben eines Kämmerers. Zuvor hatte ich die Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt bei der BVS absolviert. Neben dem interessanten Aufgabenfeld und meiner Verbundenheit zu Dillingen, war der Wunsch wieder näher an meinem Wohnort zu arbeiten ausschlaggebend mich auf die Stelle des Kreiskämmerers beim Landkreis Dillingen zu bewerben. Nach den Vorstellungsrunden im Landratsamt hat es mich dann sehr gefreut, als der Beschluss gefasst wurde, dass ich die Chance bekomme der neue Kämmerer des Landkreises Dillingen zu werden.

Sebastian Bundschuh aus Gundelfingen ist der neue Kämmerer des Dillinger Landratsamtes. Foto: Bundschuh

Waren Sie schon immer gut in Mathe?



Bundschuh: Meine schulischen Leistungen in Mathe würde ich als durchaus gut einschätzen. Für meine Aufgaben als Kämmerer, ist es aber viel entscheidender die komplexen Zusammenhänge zwischen und hinter den Zahlen zu erkennen und zu verstehen. Durch den Einsatz moderner Tools ist es zudem nicht mehr erforderlich ständig den Taschenrechner oder die Rechenmaschine zu bemühen, wie das vielleicht früher der Fall war, da gibt es heute durchaus effizientere Möglichkeiten. Ein Interesse am Umgang mit Zahlen ist aber immer noch unabdingbar.



Was sind Ihre Hauptaufgaben?



Bundschuh: Zu meinen Hauptaufgaben gehören neben der kurz und mittelfristigen Haushalts- und Finanzplanung, die Haushaltsüberwachung (Finanzcontrolling), das Erstellen von Finanzberichten, das Vermögens- und Schuldenmanagement und das Erstellen von Jahresabschlüssen. Diese Aufgaben nehme ich für den Landkreis, genauso wie für das Kommunalunternehmen des Landkreises, wahr. Hinzu kommt die personelle und fachliche Leitung des Fachbereiches Finanzen und Steuerung.

Was sind die größten finanziellen Herausforderungen in den kommenden Jahren?



Bundschuh: Auf Grund der derzeitigen Lage sind die größten Herausforderungen aktuell und in den kommenden Jahren, die Auswirkung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf die Finanzen des Landkreises Dillingen und der Kommunen im Landkreis. Neben der Bewältigung zusätzlich anfallender Aufgaben durch den Landkreis, werden die Kostensteigerungen in vielen Bereichen Auswirkungen auf den zukünftigen finanziellen Spielraum haben. Gleichzeitig gilt es die bereits laufenden und noch anstehenden Investitionen zu finanzieren.

Ist es nicht ermüdend und langweilig, sich immer mit Haushaltszahlen zu beschäftigen?



Bundschuh: Absolut nicht. Jede Phase in einem Haushaltsjahr bringt unterschiedliche Aufgaben mit sich. Zudem steckt für mich hinter jeder Zahl im Haushalt auch eine konkrete Maßnahme oder ein Projekt. Mir ist es immer wichtig diesen Einblick zu bekommen und daher stehe ich im ständigen Austausch mit allen Fachbereichen im Landratsamt. Wenn sich also meine Zahlen im Haushalt bewegen, dann bewegt sich aus etwas im Landkreis, das ist das Interessante und Abwechslungsreiche an meiner Arbeit.

Kaufen Sie auch mal unkontrolliert und riskant ein?



Bundschuh: Ich schätze mich eher als defensiver Planer ein und versuche Risiken zu vermeiden.

Sie waren 2012 Sportler des Jahres. Wie geht es sportlich weiter?



Bundschuh: Ich versuche weiterhin sportlich aktiv zu bleiben, weil ich dadurch nach einem langen Tag im Büro einfach am besten den Kopf frei bekommen kann und der Sport nicht nur den Körper, sondern auch den Geist fit hält. Mein ehrenamtliches Engagement als Übungsleiter bei der Taekwondo-Sportschule-Magosch und als zweiter Vorstand beim Tennisclub Hausen werde ich natürlich ebenfalls weiterführen.

Sebastian Bundschuh gewann 2012 die Sportlerwahl von Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung. Foto: Marcus Merk

Zur Person: Sebastian Bundschuh ist 36 Jahre alt, verheiratet, hat eine Tochter und lebt mit seiner Familie in Gundeflingen. Er ist der neue Kämmerer des Dillinger Landratsamtes.