Dillingen

vor 56 Min.

"Das ist ja gerade ein komplettes Chaos bei der Briefzustellung"

Plus Ein Dillinger und eine Dillingerin klagen, dass Briefe mit wichtigen Unterlagen tagelang nicht ausgetragen werden. Das sagt ein Sprecher der Post dazu.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Mit etwa einem Dutzend Briefe steht eine Geschäftsfrau in der Redaktion unserer Zeitung und macht ihrem Ärger Luft. "Die tragen die Post nicht mehr aus", wettert die 50-Jährige. Ihre Briefe hat sie jetzt selbst im Zustellstützpunkt der Post im Gewerbegebiet im Dillinger Osten abgeholt. "Meine Tochter hat Krebs, sie wartet auf Arztbriefe und ihre Befunde", klagt die Dillingerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie selbst habe auf Briefe, unter anderem vom Finanzamt und dem Steuerberater, gewartet. "Aber wir kriegen die Post nicht, es fehlen so viele Briefe", schimpft die 50-Jährige. Auf die Werbeschreiben könne sie gerne verzichten, "aber es sind ja wichtige Sachen dabei". Auf einigen Briefen sei gar kein Stempel, auf einem anderen ist das Datum 30. September zu lesen. Das sei nicht mehr zu verantworten, deshalb sei sie jetzt zur Heimatzeitung gefahren, sagt die Dillingerin und fragt sich: "Soll jetzt jeder selber seiner Post im Verteilzentrum abholen?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen