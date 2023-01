Das Jubiläum "125 Jahre Dillinger Luitpoldkaserne" wird groß gefeiert

Plus Zum Tag der offenen Tür im Mai werden Tausende von Besuchern erwartet. Kommandeur Stefan Holland erklärt, was da geboten sein wird.

Wenn die Dillinger Bundeswehr ihre Tore öffnet, ist ein Besucheransturm garantiert. Zum Tag der Bundeswehr, der 2019 auf dem Festplatz im Donaupark über die Bühne ging, kamen etwa 25.000 Menschen. Aber auch beim jüngsten Tag der offenen Tür vor sechs Jahren in der Luitpoldkaserne war die Resonanz überwältigend. Etwa 5000 Besucher und Besucherinnen verschafften sich im Juli 2015 einen Überblick über die Aufgaben der "Dillinger Fernmelder".