Das Kegel-Casino in Dillingen wird abgerissen

Der Brand des Kegel-Casinos im November war der größte Feuerwehreinsatz in Dillingen seit dem Rathausbrand 2017. Etwa 170 Ehrenamtliche bekämpften den Großbrand, der die Dillinger Gaststätte vernichtete. Das Feuer hatte ein inzwischen verurteilter Brandstifter gelegt. An der Ortseinfahrt bei der Dillinger Donaubrücke war nun acht Monate lang ein Bild der Verwüstung zu sehen. Jetzt sollen die Schutthaufen verschwinden. Die Firma Fisel hat am Mittwoch mit dem Abbruch des Dillinger Kegel-Casinos begonnen.

