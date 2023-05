Dillingen

Das neue Caritas-Sozialzentrum in Dillingen steht vor der Fertigstellung

Auf Hochtouren laufen die Bauarbeiten am neuen Sozialzentrum des Caritasverbands für den Landkreis Dillingen. Es entsteht am Reitweg 2 in Dillingen.

Plus 50 Mitarbeitende ziehen in wenigen Tagen um. Die Dillinger Tafel hat ihren bisherigen Standort bereits verlassen.

Beim Caritas-Kreisverband in Dillingen herrscht in diesen Tagen hektische Betriebsamkeit. Das ist bei den Anrufen in der Geschäftsstelle im alten Dillinger Krankenhaus deutlich zu merken. Und dies hat einen nachvollziehbaren Grund. Ab dem 10. Mai läuft der große Umzug in das neue Caritas-Sozialzentrum am Reitweg 2 in Dillingen. Etwa 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden dort ihre neuen Arbeitsplätze beziehen.

Geschäftsführer Alexander Böse weiß um die anstehenden Herausforderungen. Der Mietvertrag für das alte Dillinger Krankenhaus, wo die Geschäftsstelle gegenwärtig untergebracht ist, laufe zum 31. Mai aus. "Wir haben den Termin gesetzt", sagt Böse. Und jetzt müsse die Sache durchgezogen werden. "Ansonsten findet die Beratung der Caritas im Bushäusle statt", scherzt der Geschäftsführer, der soeben zum zweiten Mal Vater geworden ist.

