Jahresrückblick 2022

Das neue Dillinger Parkhaus bietet Platz für 300 Autos

Plus Autofahrer und Autofahrerinnen können jetzt das neue Dillinger Parkhaus komplett nutzen. Bei den Parkgebühren geht die Stadt einen Mittelweg.

In Etappen hat das Kommunalunternehmen der Stadt Dillingen das neue Parkhaus beim Bahnhof eröffnet. Bereits ab Januar konnten Autofahrer und Autofahrerinnen ihre Schlitten in einem Teil des Gebäudes zunächst kostenlos parken. In den folgenden Monaten liefen die restlichen Arbeiten. Zum Schulanfang gab die Stadt neun von zehn Parkebenen zur Nutzung frei, inzwischen sind alle Arbeiten an dem 8,5-Millionen-Euro-Projekt abgeschlossen, informiert der städtische Pressesprecher Jan Koenen. Das Parkhaus, das Platz für etwa 300 Autos bietet, werde mittlerweile gut angenommen.

