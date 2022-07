Das Sailer ist jetzt "Schule ohne Rassismus und mit Courage"

Das Dillinger Gymnasium erhält die Auszeichnung. Die Beteiligten erläutern beim Festakt, wie sie gegen Ausgrenzung und Mobbing vorgehen.

Eine Schülerin erzählt, dass sie als Asiatin schon auf der Straße angegangen wurde. „Egal ob Ausländer, ein Flüchtling, oder ein Mensch, der anders aussieht. Es tut weh und verletzt, wenn jemand gemeine Sachen sagt, einen ausschließt oder schlecht behandelt“, stellt ihre Mitschülerin klar. Beim Festakt am Dillinger Sailer-Gymnasium erzählen weitere Mädchen und Buben, warum sie sich für den Workshop „Brücken bauen für bunte Welten – gemeinsam gegen Rassismus“ angemeldet haben. Dort haben sie gelernt, die Arten von Rassismus zu unterscheiden. Sie haben erfahren, dass jeder und jede Einzelne etwas machen kann, Ausgrenzung und Mobbing zu verhindern.

Bei der anschließenden Umfrage haben sich 80 Prozent dafür ausgesprochen, Schule ohne Rassismus und mit Courage zu werden. Integration werde in den Klassen gelebt, in denen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zusammen lernen, sagt Schülersprecherin Hannah Günther. „Wenn an unserer Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, dann wenden wir uns dagegen, sprechen dies an und unterstützen eine offene Auseinandersetzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander respektvoll zu begegnen“, erläutert die Schülerin.

Am Dillinger Sailer-Gymnasium soll Vielfalt gelebt werden

Schulleiter Kurt Ritter zeigt den Klassensprechern und Klassensprecherinnen und den Ehrengästen das Schild, auf dem der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu lesen ist. Dass es keinen plausiblen Grund für Rassismus gebe und es wichtig sei, mutig seine Meinung zu sagen und für jemanden und etwas einzustehen – „so wollen wir am Sailer sein: Vielfalt leben, andere unterstützen, über uns hinauswachsen, nicht nur das Schild an die Wand hängen“. Der Oberstudiendirektor dankt allen, die viel Einsatz gezeigt haben, um diese Auszeichnung zu erhalten, stellvertretend Johannes Brenner, der das Projekt federführend gemanagt hat.

Stellvertretender Landrat Erhard Friegel lobt das Engagement als Weg in die richtige Richtung. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz führt Statistiken an, die belegen, dass Rassismus in Deutschland heutzutage durchaus Thema sei. Und verweist darauf, dass jeder, der beispielsweise im Urlaub in ein anderes Land fährt, dort auch Ausländer sei und es weh tue, auf jemanden zu treffen, der einen als Deutschen beschimpft. Er dankt Khadija Alkhatib, die die Schule als Projektpatin begleitet, für ihre wertvolle Arbeit.

Eine Frau aus Syrien, die in Dillingen lebt, erklärt, worum es geht

Weil ihm gerade nach dem Corona-Lockdown klargeworden sei, wie wichtig das soziale Miteinander ist, startete Johannes Brenner das Projekt. „Corona hat gespalten und uns in den letzten Jahren viel abverlangt“, sagt Brenner.

Er dankt allen, die mit ihm das Thema angegangen sind, der Schulleitung für das Vertrauen und den Schülern für das soziale Engagement und die Motivation, denn: „Ohne euch passiert gar nichts!“

Projektpatin Khadija Alkhatib betont: „Um einander zu verstehen, müssen wir miteinander reden.“ Das bringe jedem selbst Frieden. Und wenn dies hier in der Schule gelinge, erreiche man auch die Familien. „Man muss keine Frau oder dunkelhäutig sein, um die Rechte der anderen zu verteidigen.“

Die Schülerinnen und Schüler am Sailer wollen zusammenstehen, um Rassismus, Mobbing und Ausgrenzung keine Chance zu geben. Im Workshop „Brücken bauen für bunte Welten – gemeinsam gegen Rassismus“ haben sie vieles darüber gelernt. Foto: Brigitte Bunk

Landtagsabgeordneten Fabian Mehring hält die Festrede. „Wir brauchen Courage, um darauf hinzuweisen, wenn Rassismus geschieht“, betont der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion und stellt klar: „Die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ Er weist darauf hin, dass die Schüler von heute die Führungskräfte von morgen seien, die darüber entscheiden, wie sich die Gesellschaft dann darstellt.

Michael Sell, der Regionalkoordinator des Courage-Netzwerks, gratuliert: „Ihr habt Mut gezeigt und gesagt: Wir wollen uns einsetzen, ja sagen, die Gesellschaft mitprägen, dass Rassismus und Mobbing keine Chance haben. Es ist eure Aufgabe, dieses Sailer zu einem vielfältigen Ort zu machen.“ Der Unterstützung von vielen Seiten könnten sie sich sicher sein. Und welches Lied hätte zum Abschluss besser passen können als das, welches die Bläser freudig spielten? „Oh happy Day!“