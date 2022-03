Das Volksfest "Dillinger Frühling" findet 2022 statt

Die Planungen für das Volksfest in Dillingen laufen auf Hochtouren.

Zukünftig sind im Freistaat wieder Volksfeste erlaubt – dies gab die bayerische Staatsregierung in dieser Woche bekannt. Somit steht von den rechtlichen Vorgaben auch dem „Dillinger Frühling“ in diesem Jahr nichts mehr im Wege. Das verkündet die Stadt am Freitagnachmittag. Die Vorbereitungen seitens der Stadt für das Volksfest laufen bereits seit Monaten.

Oberbürgermeister Frank Kunz und die Festreferenten im Stadtrat, Johann Graf und Peter Graf, freuen sich, dass die beliebte Veranstaltung auf dem Festplatz „Donaupark“ abgehalten werden kann. „Gerade für Kinder und Familien ist das nach den zwei Corona-Jahren sicherlich eine gute Nachricht“, sind die Veranstalter überzeugt. Gleichzeitig werfen sowohl die aktuellen Coronazahlen als auch der Krieg in der Ukraine die Frage auf, in welcher Form das Volksfest stattfinden wird.

54 Bilder Tausende feiern beim "Dillinger Frühling" 2019 Foto: Berthold Veh

Mit Fahrgeschäften und Umzug

Bis dahin vergehen noch rund zwei Monate. Geplant ist der „Dillinger Frühling für den Zeitraum von Freitag, 6. Mai, bis Dienstag, 10. Mai. „Auch, wenn die Corona-Auflagen gelockert werden, steht bei unserem Volksfest natürlich weiterhin die Sicherheit und Gesundheit der Gäste im Vordergrund“, ist sich Oberbürgermeister Frank Kunz mit den Festreferenten einig. Lothar Schmied, der das Fest vonseiten der Stadt organisiert, erläutert: Aktivitäten an der frischen Luft seien dabei vergleichsweise sicher. So ist neben dem Vergnügungspark mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen auch geplant, den traditionellen Festumzug mit Vereinen und Institutionen vom Rathaus zum Festplatz abzuhalten.

Die Einladungen hierzu gehen demnächst heraus. An die Corona-Situation angepasst wird laut Veranstaltern das gastronomische Angebot. Ob es einen reinen Biergarten oder auch ein gut durchlüftetes Zelt gibt, wird derzeit noch geprüft. Wichtig sei, dass die Abstände gut eingehalten werden können und sich die Gäste sicher fühlen.





