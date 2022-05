Das Volksfest Dillinger Frühling "wird der Wahnsinn“

Festwirt Roland Rachinger glaubt fest daran, dass die Gäste beim Dillinger Volksfest eine große Party erleben werden. Die Fangemeinde eines Landratskandidaten kam mit Luftballonen.

Wenn die Vorhersage von Roland Rachinger nur in Ansätzen zutrifft, dann steht Dillingen bis zum Dienstagabend eine ganz große Party bevor. Denn der Festwirt kennt, wie er selbst sagt, „seine Pappenheimer“. Stammt er doch selbst aus einem Ortsteil der fränkischen Stadt Pappenheim. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist der 50-Jährige nun zum 19. Mal auf dem „Dillinger Frühling“. Und die Menschen lechzen seinen Worten zufolge nach Feiern und Volksfesten. Deshalb wagt Rachinger für den „Dillinger Frühling“, der am Freitagabend mit einem Festzug der Vereine vom Rathaus in den Donaupark begonnen hat, eine eindeutige Prognose. „Ich glaube, das wird der Wahnsinn.“

Ins Festzelt und den Vorgarten passen 2200 Besucher und Besucherinnen

2200 Besucher und Besucherinnen fassen Rachingers Festzelt samt Vorgarten. Und bereits kurz nach Öffnung der Tore strömen viele Besucher und Besucherinnen in den Donaupark. Darunter auch eine Gruppe von Mädels im Dirndl, die gerne für ein Foto in der Heimatzeitung posiert. „Zwei Jahre war jetzt wegen Corona nichts los“, sagt die Höchstädterin Lena Laßmann. Jetzt sei es an der Zeit für Party. „Wir wollen beim Volksfest wieder richtig feiern“, fügt Annika Kling hinzu. Festwirt Rachinger hat die Vorkehrungen dafür getroffen. Er ist mit einem Team von etwa 70 Kellnerinnen und Kellnern angerückt. „Wir haben so viele Reservierungen, da werden wir das Zelt leicht vollbekommen“, prophezeit der Festwirt. Früher habe der „Dillinger Frühling“ nicht den besten Ruf gehabt, das sei jetzt anders. Und der Mittelfranke kennt das Geheimnis, weshalb die Attraktivität gestiegen sei. „Wir haben hier immer Topbands bei freiem Eintritt am Start, deswegen steigt auch der Zulauf“, sagt Rachinger.

Er gehört zum Festzug beim Dillinger Frühling dazu: der Sechsspänner des Lutzingers Gerhard Eggenmüller. Foto: Berthold Veh

Vor dem Rathaus spielen um 18 Uhr die Dillinger Stadtkapelle, die Donautaler, die Steinheimer Musikanten und der Spielmannszug auf. Oberbürgermeister Frank Kunz freut sich, „dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause wieder feiern können“. Zum Umzug sind auch die beiden Landratskandidaten Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (FW) gekommen. Müller hat eine Fangruppe mit orangen Luftballons dabei. Und auch Landrat Leo Schrell und Landtagsabgeordneter Georg Winter marschieren ebenso wie die Bundeswehr und die Mitglieder vieler Dillinger Vereine zum Festplatz mit.

Das Volksfest habe ein besonderes Flair, sagt ein Schausteller

Im Vergnügungspark geht es derweil schon rund. Der Augsburger Florian Diebold ist seit Jahren mit seinem Autoscooter XXL in Dillingen. Nach dem Osterplärrer gehört dieses Volksfest, wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, zum festen Jahresablauf. Der 35-Jährige blickt den kommenden Tagen mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich wie so viele, dass diese Saison jetzt wieder normal abläuft.“ Der Dillinger Frühling habe ein besonderes Flair, sagt Diebold. Es dauere zwar nur fünf Tage, „dafür ist hier aber richtig was los“.

Eduard Schröder hatte mit seinem Sohn Maxim Spaß im Autoscooter. Foto: Berthold Veh





Eduard Schröder aus Höchstädt dreht mit seinem Sohn Maxim im Autoscooter ein paar Runden. Und der Tapfheimer Lukas Weber hat im Fahrgeschäft „Breakdance“ ebenfalls Spaß. „Ich bin jedes Mal da beim Dillinger Volksfest,“ sagt Weber begeistert.

Drei Schläge, dann hat Rathauschef Kunz das erste Fass Bier angezapft

Das Wetter spielt beim Auftakt ebenfalls mit, denn die Wolken verziehen sich und die Sonne kommt ein wenig heraus. Wenn die Meteorologen recht haben, soll es ja in den nächsten Tagen zunehmend sonniger werden. Für Oberbürgermeister Kunz, der eine kurze Lederhose trägt, hält der Termin eine besondere Herausforderung bereit. Der Rathauschef zapft gegen 19.30 Uhr das erste Fass Bier an. In der Vergangenheit ist ihm schon ein Mal – zur Freude der Zuschauer und Zuschauerinnen – der Zapfhahn ausgekommen.

Oberbürgermeister Frank Kunz zapfte im Festzelt das erste Fass Bier an. Foto: Jan Koenen

Dieses Mal läuft alles perfekt. Drei humorlose Schläge, dann sitzt der Hahn, und der Gerstensaft rinnt heraus. Kunz freut sich ebenso wie die beiden Festreferenten Johann Graf und Peter Graf auf die anstehenden fünf Volksfest-Tage. „Die Geselligkeit im Bierzelt“, ist der Rathauschef überzeugt, „tut nach den vielen Monaten der sozialen Distanz sicher allen wieder gut.“