vor 32 Min.

Das war beim Treffen der Schwäbischen Fischerjugend in Dillingen los

Jungfischer aus ganz Schwaben sind am Wochenende in Dillingen gegeneinander angetreten. Bei der Veranstaltung waren rund 150 Kinder und Jugendliche vor Ort. Eine beliebte Disziplin ist das Casting, bei dem Nachwuchsangler ihre Wurftechnik verbessern können. Lucas Marx (links) vom Fischereiverein Dillingen zählt hier zu den Besten seines Alters.

Plus Rund 150 Jungfischer aus ganz Schwaben treten in Schretzheim drei Tage lang gegeneinander an. Dem Fischereiverein Dillingen gelingt beim Königsfischen ein Heimsieg.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Lucas Marx steht lässig an der Wurflinie. Der 17-Jährige hält in seinen Händen eine Angelrute, an der ein künstliches Gewicht hängt. Er wird gleich ausholen und versuchen, mit seinem Wurf möglichst nahe an das vorgegebene Ziel zu kommen. "Bis jetzt zähle ich beim Casting zu den Besten", sagt Marx, der beim Fischereiverein Dillingen Jugendsprecher ist. Als Casting bezeichnet man das Werfen von künstlichen Ködern, wobei je nach Wettkampf ein möglichst weiter oder präziser Wurf prämiert wird. Die Disziplin, die als eigene Sportart betrieben wird, zählt zu den wichtigsten Wettbewerben beim jährlichen Treffen der schwäbischen Fischerjugend. Die Veranstaltung darf in diesem Jahr der Verein aus Dillingen austragen. Auf dem Gelände des BC Schretzheim herrscht von Freitag bis Sonntag Festival-Stimmung.

Wie der stellvertretende Bezirksjugendleiter Lukas Bachhuber sagt, eigne sich das Sportgelände an der Hubertusstraße einfach ideal als Veranstaltungsort. "Die Kinder müssen nicht rumfahren, das Gelände hier ist idyllisch gelegen und sie können sich im Bach abkühlen." Tatsächlich laufen viele Jugendliche in T-Shirt und Badehose über das Gelände und waten bei Gelegenheit durch die Egau. Das Wetter ist am Samstag nicht zu heiß, am Sonntag steigt das Thermometer aber auf über 30 Grad. Untergebracht sind die Teilnehmenden in großen Zelten, die entlang der Laufbahn aufgebaut wurden.

