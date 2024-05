Dillingen

vor 34 Min.

Das war der Aktionstag für Inklusion vor dem Dillinger Rathaus

Plus Beim Aktionstag für Inklusion vor dem Dillinger Rathaus machen die Veranstalter aufmerksam auf Probleme von Menschen mit Behinderung – und verteilen Blumen.

Von Michael Stelzl

Wie viel wiegt eigentlich ein Rollstuhl? Darüber rätselten Passanten in der Königstraße am Donnerstag. Grund für das Rätselspiel war der Aktionstag für Inklusion. Veranstalter waren die Lebenshilfe Dillingen sowie Regens Wagner, die seit Jahren diesen Infostand gemeinsam planen und durchführen. Passanten können an der Verlosung teilnehmen, indem sie vor Ort ihren Tipp abgeben. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für die Dillinger Kunst- und Kulturkneipe Chili oder die Gärtnerei der Lebenshilfe. Moritz Bartsch, Keramiker in der Werkstatt von Regens Wagner, stellt zudem Bilder am Rathausplatz aus.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto: "Viel vor für Inklusion! Selbstbestimmt leben – ohne Barrieren". Hierzu informieren die Mitarbeiter prominent vor dem Dillinger Rathaus inmitten der Königstraße. "Es geht darum, den Menschen ein Gesicht zu geben", sagt Matthias Kandziora, stellvertretender Gesamtleiter von Regens Wagner. Neben Problemen mit der Barrierefreiheit wird auf alle Arten der Beeinträchtigung aufmerksam gemacht wie unter anderem Blind- oder Taubheit sowie geistige Behinderungen. "Diese Menschen haben ganz andere Probleme als körperlich Behinderte, denn diese sind sichtbarer in der Stadt und können ihre Themen besser präsentieren", führt er fort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen