Das zweite Quizspektakel in Dillingen ist ein Erfolg

Wieder ist der Quizabend von Christoph Paninka voll besetzt. Wie der Abend verlief.

Auch zur zweiten Auflage des Quizspektakels in der Dillinger Roggenkugel hatte sich die mögliche Höchstanzahl von 27 Teilnehmern und Teilnehmerinnen angemeldet, um sich dem Wissenswettstreit des mehrfachen bayerischen und deutschen Meisters Christoph Paninka zu stellen. Insgesamt vier Wettbewerbe hatte der Quizmaster zusammengestellt, wobei die Gäste zum Aufwärmen 30 Fragen im Einzel-Multiple-Choice beantworten mussten. Anhand des Einzel-Klassements wurden Dreier-Teams für das Bilderquiz mit ebenfalls 30 Fragen zusammengestellt. Es folgten ein K.-o.-Quiz für die Einzelkämpfer und ein Buzzerquiz mit sechs Mannschaften.

Die Quizfragen hatte Paninka zusammengestellt, sie konnten ohne Spezialwissen beantwortet werden. Klare Vorteile hatte aber, wer bei aktuellen Ereignissen und historischen Sachverhalten nicht gleich Google fragen muss - was natürlich an diesem Abend verboten war. Als Nebenerscheinung diese Quizabends war eine überaus angeregte Kommunikation der Quizzer untereinander ohne Smartphone zu erleben. Dennoch war bei allen Ehrgeiz erkennbar.

Und so sehen die Fragen aus: Hier ein Beispiel aus der Teamrunde. Foto: Horst von Weitershausen

Nicht nur Dillinger waren beim Quizspektakel dabei

Bemerkenswert ist wohl auch die Tatsache, dass sich von den 27 Angemeldeten für diesen Quizabend drei aus dem Raum Tübingen, zwei aus dem Raum Lindau und zwei aus dem Raum München nach Dillingen aufgemacht hatten. Sieger und Verlierer gab es auch an diesem Quizabend, denn es handelte sich ja immerhin auch um einen Wissenswettstreit, den Veranstaltungsleiter Christoph Paninka mit Humor begleitete.

Gewinne in Form von Süßigkeiten oder gar einem Corona-Carepaket gab es sowohl für Platz eins als auch für Vorletzte und exakt Mittelplatzierte. So sagte auch Stefan Gehrer, Programmierer aus Neufahrn bei Freising: „Der größte Gewinn ist, hier dabei sein zu können.“ Er sei bereits beim ersten Quizspektakel in der Roggenkugel gewesen und werde auch zum nächsten wieder kommen.