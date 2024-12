Die Donau Zeitung ist ihr „schönstes Weihnachtsgeschenk“

Zum Ende des Jahres möchten wir die schönsten Momente unserer Leserinnen und Leser vorstellen. Der Winter mag grau, kalt und nass sein – die Monate zuvor waren es nicht. Doch was hat Sie besonders bewegt? War es ein Treffen mit alten Freunden? War es ein besonderer Einsatz während der Hochwasserkatastrophe? War es ein spontanes Geschenk oder eine langersehnte Reise? Teilen Sie uns Ihre schönste Geschichte des Jahres 2024 mit!

Einen ganz besonderen Moment dieses Jahres verbindet Inge Grein-Feil mit unserer Zeitung. „Seit nahezu 40 Jahren gehört die Donau Zeitung zu meinen Lieblingszeitungen, auch weil mir über die Landesgrenze Bayern und Baden-Württemberg hinweg die regionale Berichterstattung einfach wichtig war“, sagt die frühere Vorsitzende und Gründerin der Aktion „Freunde schaffen Freude“. Gleich in den ersten Jahren nach der Gründung der Gemeinschaft hat die Demmingerin für ihren Einsatz die Silberdistel unserer Zeitung erhalten, mit der vorbildliches, ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird. „Darauf war ich damals sehr stolz – und bin es noch heute“, sagt Inge Grein-Feil.

„Und dieser Morgen passte mit meiner Tristesse zum nebligen Herbst“

Nach ihrem Ausscheiden als Vorsitzende bekam die Demmingerin noch einige Zeit übergangsweise die von den „Freunden“ abonnierte Heimatzeitung zugestellt. „Aber plötzlich war die Donau Zeitung nicht mehr in der Zeitungsrolle. Und dieser Morgen passte mit meiner Tristesse zum nebligen Herbst“, teilt Grein-Feil mit. Danach jeden Morgen das Gleiche. „Mir fehlte die Donau Zeitung“, berichtet die DZ-Leserin. Einige Zeit später steckte unsere Zeitung aber wieder in ihrem Briefkasten. „Ich konnte es nicht fassen, fragte mich, welcher gute Mensch mir diese Freude bereiten wollte. Am nächsten Tag das gleiche Prozedere und am übernächsten wieder. Bis heute“, erläutert die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. „Das Frühstück war wieder doppelt so schön und ich war morgens wieder sichtbar zufrieden.“

Icon Vergrößern Eine Konstante am Morgen: Inge Grein-Feil bei der Lektüre ihrer geliebten Donau Zeitung. Foto: Siggi Feil Icon Schließen Schließen Eine Konstante am Morgen: Inge Grein-Feil bei der Lektüre ihrer geliebten Donau Zeitung. Foto: Siggi Feil

Sie habe während ihres 40-jährigen Engagements bei den Freunden viel Freude schaffen und viele Glücksmomente erleben dürfen. „Und doch war dieses Erlebnis punktgenau für mich das schönste“, sagt die Demmingerin. Heute weiß die 79-Jährige, wer ihr diese Freude bereitet hat. „Nach ein paar Tagen gestand mir mein Mann, dass es sich um ein vorgezogenes Geschenk handeln würde.“ Inge Grein-Feil sagt, dass es vielleicht übertrieben klingen mag. „Aber das war und bleibt mein schönstes Weihnachtsgeschenk 2024“, betont die FsF-Gründerin. Ihr Mann und sie schenkten sich nämlich seit Jahren nichts mehr.

Mit solchen Berichten möchten wir in der staden Zeit daran erinnern, wie viele schöne Momente es im vergangenen Jahr gegeben hat. Im besten Fall haben Sie auch ein Foto davon. Dann schicken Sie es gerne mit: Die Bilder sollten bei einer E-Mail im JPEG-Format und als Anhang geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Bitte denken Sie bei den Bildern an den/die Fotografen/in und schreiben Sie uns dazu, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist und wann und wo es gemacht wurde.

Schicken Sie uns bis zum 22. Dezember ihre Geschichte

Schicken Sie uns Ihre Geschichte per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Oder per Post an die Donau Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen oder an die Wertinger Zeitung unter derselben Adresse. Einsendeschluss ist der 23. Dezember. (bv)

