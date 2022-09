Dillingen

18:00 Uhr

Der 22-Millionen-Euro-Bau am Sailer-Gymnasium nimmt eine wichtige Hürde

Plus Der erste Bauabschnitt des Neubaus an der Dillinger Schule ist abgeschlossen. Und es gibt schon Ideen für weitere Projekte. Wie es jetzt weitergeht.

Von Jonathan Mayer

Der groß angelegte Umbau am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen hat eine wichtige Hürde genommen. Wo vor einem Jahr noch eine lange, tiefe Grube zu sehen war, steht jetzt der Rohbau, in dem später Hunderte Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden sollen. Mit dem traditionellen Richtfest wurde der finale Bauabschnitt eingeleitet. Doch das ist noch lange nicht das Ende der Baumaßnahmen am Sailer. Und es gibt schon Ideen für weitere Projekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

