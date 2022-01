Der Abriss auf dem GVD-Areal in Dillingen läuft auf Hochtouren

Plus Die Hallen der ehemaligen Glasveredelung in Dillingen sind bereits verschwunden. Jetzt sind Architekten gefordert, Entwürfe für die Bebauung zu erstellen.

Es ist das nächste Dillinger Großprojekt: die Wiederbelebung des Areals der einstigen Glasveredelung Dillingen (GVD). Dort läuft der Abriss seit einigen Wochen auf Hochtouren, die Firmenhallen sind bereits verschwunden. Den Abbruch hat das Unternehmen Max Wild aus Berkheim bei Memmingen übernommen.