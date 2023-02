Dillingen

Der Abriss läuft: Die alte Dillinger Mittelschule verschwindet

Plus Die neue Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen ist bereits mehr als ein Jahr in Betrieb. Jetzt sind die Reste des Vorgängerbaus fast verschwunden.

Von Berthold Veh

Die neue Dillinger Josef-Anton-Schneller-Mittelschule ist schon etwa 15 Monate in Betrieb. Aber vollendet ist das 25-Millionen-Euro-Projekt – eine der größten Investitionen in der Geschichte der Stadt – nicht, denn die Außenlagen samt Sportplatz müssen noch hergerichtet werden. Der Abbruch des alten Schulgebäudes steht aber inzwischen vor dem Ende. Am 10. Januar 2022 hatten die Arbeiten mit der Entkernung begonnen, informiert Reinhold Fisel vom gleichnamigen Dillinger Recycling-Unternehmen. Ende März sollen der Abriss beendet und die Baugrube verfüllt sein.

