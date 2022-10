Dillingen

11:30 Uhr

Der Dillinger Bauernmarkt überzeugt durch frische regionale Waren

Plus Bestens gelaunt zeigen sich Anbieter und Kunden am Samstag beim Regionalmarkt am Nordfelderhof bei Dillingen. Junge Menschen bieten einen besonderen Service an.

Von Brigitte Bunk

Wieder ein voller Erfolg war der Große Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof bei Dillingen. Hunderte Menschen aus der Region freuten sich am Samstag über das reichhaltige Sortiment der rund 40 Anbieter. So finden sie dort Gemüse und Obst - roh oder verarbeitet - verschiedenste Fleischprodukte, Mehlsorten, Backwaren, Uli-von-Bocksberg-Eis sowie Deko, Taschen, Gartengeräte, Alpakaprodukte, Brennholz und so manches mehr. "Wenn so ein Markt ist, dann komm ich her und kaufe ein“, erzählt Manfred Schmid aus Weisingen. "Und jetzt mach‘ ich gleich Mittag hier.“ Der Obst- und Gartenbauverein verköstigt die Gäste mit Gulasch, Leberkässemmeln und Schupfnudeln. Auch Kaffee und Kuchen gibt's, ebenso wie frisch gepresster Apfelsaft.

