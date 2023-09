Dillingen

Der Dillinger Denns Bio-Markt feiert das Einjährige

Plus So lief das erste Jahr im neuen Markt an der östlichen Dillinger Stadteinfahrt.

Seit einem Jahr gibt es ihn nun: Denns Bio-Markt in der Klemens-Mengele-Straße 11 in Dillingen. Mit seiner roten Fassade bildet er einen markanten Farbtupfer an der östlichen Dillinger Stadteinfahrt. Das Marktteam feiert das Einjährige. An den Jubiläumstagen Freitag und Samstag, 8. und 9. September, gibt es laut Pressemitteilung "tolle Angebote und Aktionen" – vom Bio-Quiz bis zum Animationsshowkochen.

Mit seinen 6000 Produkten, viele davon aus der Region, sei Denns Bio-Markt eine beliebte Adresse. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, können Kunden und Kundinnen auch ihre eigenen Behältnisse mitbringen und an der Theke befüllen lassen.

