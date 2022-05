Der „Dillinger Frühling“ verspricht fünf Tage Spaß

Ein Vergnügungspark mit 25 Schaustellerbetrieben und vielen Attraktionen ist beim Volksfest vom 6. bis zum 10. Mai geboten. Vier Showbands sorgen für Stimmung.

Schon bald ist es wieder soweit – der „Dillinger Frühling 2022“ startet und verspricht fünf Tage Mega-Spaß und gute Laune. Vom 6. bis 10. Mai lädt die Stadt Dillingen Jung und Alt ein zu ihrem großen Volksfest auf den Festplatz „Donaupark“. Ein Super-Breakdance mit Fahrtrichtungswechsel und vielen Effekten, ein XXL-Autoscooter auf dem neuesten Stand der Technik mit Mega-Sound, ein wunderschöner, nostalgischer Wellenflug und der Irrgartenspaß „Walk of Fame“, das sind nur einige der Highlights beim diesjährigen Dillinger Volksfest.

Die Besucher und Besucherinnen erwartet neben dem Vergnügungspark mit über 25 Schaustellerbetrieben auch in diesem Jahr laut Pressemitteilung wieder ein tolles Rahmenprogramm. Vier Top-Showbands, darunter auch die Profi-Partyband „Würzbuam“, und regionale Musikkapellen sorgen – bei freiem Eintritt für Stimmung.

Los geht es am Freitag, 6. Mai, um 18.30 Uhr mit einem großen Festzug der Vereine vom Rathaus zum Festplatz. Um etwa 19 Uhr wird Oberbürgermeister Frank Kunz zum Bieranstich schreiten, bevor die Partyband „zruck zu Dir“ aus der Hallertau loslegt. „The Mercuries – heaven of music“ aus dem Allgäu werden mit ihrer Bühnen- und Lightshow und musikalischer Vielfalt dann am Samstagabend beim Abend der Betriebe und Behörden das Publikum unterhalten. Festzelt und Vergnügungspark haben am Samstag bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Wettsägen, Preisschafkopfen und mehr

Am Sonntag, 8. Mai, bildet das Preisschafkopfen (Meldebeginn: 9 Uhr) den Auftakt (1. Preis: 300 Euro). Um 11 Uhr öffnet der Vergnügungspark und lädt dazu ein, nach einem Mittagessen im Festzelt oder im Biergarten einen erlebnisreichen Muttertag auf dem Dillinger Volksfest zu verbringen.

Für musikalischen Schwung sorgen ab 13 Uhr der Musikverein „Donautaler Fristingen-Kicklingen“ und ab 19 Uhr die „Steinheimer Musikanten“. Auch 2022 gibt’s folgende Aktion: Den ganzen Abend lang kosten am Sonntag ab 18 Uhr das halbe Grillhähnchen oder eine Maß Bier jeweils nur 5,90 Euro. Spaß bringt zudem das Wettsägen ab 20 Uhr, bei dem Vereine – aber auch Firmenteams – aus der Region mitmachen können.

Lesen Sie dazu auch

Die "Würzbuam" gastierten schon auf der Wiesn und auf der Wasen

Insbesondere die ältere Generation und Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Behinderung dürfen sich am Montag ab 13 Uhr auf einen geselligen Nachmittag mit Livemusik von Günther & Josef freuen. Weiterer musikalischer Höhepunkt des „Dillinger Frühlings 2022“ am Montagabend: Die „Würzbuam“ aus Nordbayern wollen ab 19.30 Uhr das Festzelt zum Kochen bringen – dass sie das können, haben die fünf Herren auch bereits beim Münchner Oktoberfest und den Cannstatter Wasen bewiesen. Die Profiband gehört nach Angaben der Dillinger Stadtverwaltung zu den erfolgreichsten Partybands im ganzen Bundesgebiet. Sie wurde mit dem Fachmedienpreis „Beste Partyband“ ausgezeichnet.

Zum Abschluss geht’s am Dienstag noch mal rund: Halbe Fahrpreise und Sonderangebote locken beim Kinder- und Familiennachmittag von 14 bis 20 Uhr in den Vergnügungspark. Das Feuerwerk am Dienstagabend findet aus Gründen der Rücksicht und vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in diesem Jahr nicht statt.

Mit Frankens erfolgreichster Show- und Partyband, den „Grumis“, geht es dann ab 18.30 Uhr in das Finale des „Dillinger Frühlings 2022“. Auch am Montag und Dienstag gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt. (pm)