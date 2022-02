Dillingen

Der Dillinger Helmut Weiß verlässt die große Bühne

Helmut Weiß bei Proben zu seiner letzten Theaterolle in Nestroys „Der Zerissene“ im Dillinger Stadtsaal. Das Stück hat am 27. Februar Premiere.

Plus Der beliebte Dillinger Laienschauspieler Helmut Weiß verabschiedet sich von der Bühne. Welche Rolle die Nervosität bei seinen Auftritten spielte.

Von Horst von Weitershausen

Vorhang auf, Spot an. Im gleißenden Licht der Scheinwerfer bewegt sich Helmut Weiß in seinen Rollen mit der Sicherheit eines Profis. Dabei betont er in seiner ausgefeilten akzentuierten Sprache seinen Text, wie vom Charakter seiner Rolle verlangt. Somit verschmelzen Spiel und Sprache zu einem großartigen Bühnenauftritt, wie er letztmals bei der Nestroy-Posse „Der Zerrissene“ mit dem Theaterensemble Lampenfieber im Dillinger Stadtsaal zu sehen sein wird.

