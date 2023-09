Dillingen

vor 18 Min.

Der Dillinger Hermann Keller war "ein Diakon mit Leib und Seele"

Plus Eine große Trauergemeinde hat in Dillingen letzten Abschied von dem Ruhestandsdiakon Hermann Keller genommen. Seine Fröhlichkeit war ansteckend. Ein Nachruf.

Von Berthold Veh

Wer Hermann Keller begegnete, trug hinterher ein Lächeln auf den Lippen. Die Fröhlichkeit und die Freundlichkeit des einstigen Schreibwarenhändlers und Diakons im Ruhestand waren ansteckend. Bischof Bertram Meier beschreibt den Dillinger so: „Hermann Keller war Diakon mit Leib und Seele. Er war den Menschen zugewandt und hat sie begleitet.“ Auch noch im hohen Alter hat sich der Ruhestandsdiakon um Bewohner und Bewohnerinnen im Heilig-Geist-Stift in Dillingen als Seelsorger gekümmert. Nun ist Hermann Keller im Alter von 94 Jahren gestorben. Eine große Trauergemeinde, darunter zwölf Diakone und der frühere Dillinger Stadtpfarrer Gottfried Fellner, hat in der Basilika letzten Abschied von dem Diakon i.R. genommen.

Stadtpfarrer Harald Heinrich würdigte dessen Engagement für den Glauben. Hermann Keller wurde am 16. Januar 1929 in München geboren. 1958 übernahm der gelernte Kaufmann in der Dillinger Königstraße das Schreibwarengeschäft seiner Tanten, die ehemalige Papeterie Keller. Der Grund: Hermann Keller hatte sich in die Lauingerin Klara Wachter verliebt und sie 1956 geheiratet. Vor zwei Jahren feierte der Dillinger mit ihr noch die Eiserne Hochzeit.

