Der Dillinger Kultursommer bietet jede Menge Höhepunkt

Vom Straßenkünstlerfest bis zum Donauside-Festival - in der Kreisstadt werden im Juli Tausende Besucher erwartet.

Der Kulturring Dillingen sowie die Stadt haben für die Sommermonate Juni bis August wieder ein vielfältiges Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Den Startschuss gibt die Ausstellung „Gartner & Gartner common differences“ ab dem 21. Mai in der Stadtgalerie. Im Zentrum dieser Werkschau der Künstlerzwillinge Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner stehen synergetische Arbeiten, die in den letzten Jahren entstanden sind und in Dillingen erstmalig gezeigt werden. Außerdem werden unabhängig voneinander entstandene Werke beider Künstler gezeigt.

Musikalische Abende am Künstlerhaus

Das Klarinettentrio Schmuck startet am 4. Juni die Reihe des „Gartensommers“ am Künstlerhaus Lothar Schätzl und verspricht feinste Kammermusik auf höchstem Niveau. Die Formation Majazztic präsentiert am 2. Juli Standards aus über 100 Jahren Jazz gefolgt vom Saxofonquartett Mainz 04 mit Rockhits in neuem Gewand am 6. August.

Dillingen feiert an den Juli-Wochenenden

Traditionell beginnt am ersten Juli-Wochenende das Stadtfest „Dillingen feiert“ mit dem Lampionfest am Samstag sowie Kinder- und Familienfest am Sonntag. Bühne frei für Akrobaten, Jongleure, Artisten, Musiker und mehr heißt es beim Straßenkünstlerfest am 8. Juli in der Königstraße.

Meilensteine beim „Dillinger Schloss Open Air“

Zusammen mit den Frankfurter Sinfonikern und seiner internationalen Band feiert Siggi Schwarz sein 50 jähriges Bühnenjubiläum. Auf dem Programm „Milestones of Rock“ stehen die Rock-Highlights der 70er- und 80er-Jahre, die mit eigenen Arrangements versehen sind. Die Band, der Ausnahmesänger Markus Engelstaedter und das Orchester bieten mit diesem Symphonic-Rock-Abend ein einzigartiges Klangerlebnis.



Wenn sich der Dillinger Schlosshof am 8. Juli zur Partymeile verwandelt, dann bringt DJ Van der Bunk das Schloss wortwörtlich zum Beben. Für die kleinen Partygäste startet ab 18 Uhr der Tanzmarathon bei der Kinderdisco. Beste Beats, kühle alkoholfreie Drinks und gute Laune garantiert! Ab 21 Uhr heißt es dann für alle Schlossbebenfreunde: Let‘s go Party! In der spektakulären Kulisse entsteht eine große Open Air Disco mit Partybühnen, zahlreichen Bars und tollen Lichteffekten. Zur festlichen Matinee laden der Musikverein „Donautaler“, die „Steinheimer Musikanten“ sowie die „Stadtkapelle Dillingen“ am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr ein. Romantische sinfonische Klänge unter freiem Himmel sorgen am Abend für einen sommerliches Abschlusshighlight des Festwochenendes. Unter der Leitung von Ludwig Hornung und mit Begleitung des Cellisten Benjamin Kautter lädt die Orchestervereinigung Dillingen zum Sommerkonzert in den Schlosshof.

Lesen Sie dazu auch

Das Donauside-Festival steigt am 15. Juli

Welcome to the “Donauside of Life”! Eines der schönsten Musik-Festivals Schwaben steigt am 15. Juli zum 6. Mal im Dillinger Schloss. Erste bestätigte Top-Acts wie Paula Carolina, die gefeierte Newcomerin Damona und lokale Newcomer-Bands werden in diesem einmaligen Ambiente aufspielen. Tickets im Vorverkauf sind bis zum 15. Mai erhältlich.

Informationen zum gesamten Programm sind unter www.dillingen-kulturring.de zu finden. Den Flyer zum Kultursommer gibt es auch im Rathausfoyer. Eintrittskarten sind ab sofort im Bürgerbüro, online unter www.ticket-dillingen.de oder postalisch auf Rechnung unter 09071/ 54 197 bzw. -292 erhältlich. (AZ)