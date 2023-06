Dillingen

17:00 Uhr

Der Dillinger Orgelsommer ist eröffnet – und wie!

Plus Tommaso Maria Mazzoletti begeistert zum Auftakt mit einem italienisch-romantischen Programm in der Basilika.

Von Gernot Walter

Mit Worten von Hermann Hesse eröffnete am Samstagvormittag Stadtpfarrer Harald Heinrich den 17. Dillinger Orgelsommer. Er wünschte der Veranstaltungsreihe, sie "möge eine wunderbare Quelle der Erneuerung in der Musik sein". "Bis ins Herz von Tönen bewegt und von Harmonien durchflutet" konnten sich die zahlreichen Besucher und Besucherinnen fühlen beim Auftreten des in der Schweiz agierenden italienischen Titularorganisten Tommaso M. Mazzoletti. Der Meisterorganist wartete mit zwei artverwandten italienischen Komponisten der Romantik auf. Sie gaben ihm die Gelegenheit, seine fundierte Könnerschaft exzellent darzustellen.

Von Klarheit bis Schönheit

Es waren Stimmungsbilder mit unterschiedlicher Eindrucksgewalt, die Mazzoletti mit den "fünf Orgelstücken im freien Stil op. 132" von Marco Enrico Bossi auf lebendige Weise kaleidoskopartig erklingen ließ. Friedliche Erzählkunst in der "Legende", ein mysteriöser "Trauerzug", bukolisches Flötenschwelgen in der "ländlichen Szene", getragene Feierlichkeit in der "Stunde der Weihe" und schließlich eine markante Toccata in "Stunde der Freude". Die hohen technischen und musikalischen Anforderungen bewältigte der italienische Organist mit Bravour. Um echte Klangwirkungen realisieren zu können, bediente sich Mazzoletti oft des Schwellwerks. Daraus entstand nach dem Wechsel auf das Hauptwerk eine sukzessive Steigerung, die neue Gedanken einfügte. Oft war die Schlusspointe ein friedlicher Abgesang ohne Pedal. Diese formale Klarheit, die harmonischen Schönheit und ein fließender Impetus kennzeichneten Mazzolettis große Interpretation.

