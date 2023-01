Dillingen

vor 2 Min.

Der erste Dillinger Neujahrsempfang nach 1098 Tagen

Plus Die Kreisstadt feiert sich als starke Gemeinschaft und ehrt Menschen, die sich in besonderer Weise für Dillingen einsetzen. Diese Jubiläen stehen 2023 an.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause hat Dillingen am Donnerstagabend im Stadtsaal wieder einen glänzenden Jahresauftakt gefeiert. Genau 1098 Tage nach dem Neujahrsempfang 2020, wie Oberbürgermeister Frank Kunz erinnert. "Wir haben uns damals nicht vorstellen können, was in den folgenden drei Jahren auf dieser Welt geschehen würde", sagt der Rathauschef. Corona habe das Gesundheitssystem und die Gesellschaft auf eine echte Probe gestellt. Als sich 2022 die Lage entspannte, habe der russische Angriff auf die Ukraine den Krieg nach Europa zurückgebracht. Die Auswirkungen, so Kunz, seien auch in Deutschland zu spüren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen