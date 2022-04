Der Funke des Anfangs zündet bei Regens Wagner immer noch

Plus Das große Sozialwerk Regens Wagner feiert in Dillingen mit vielen Gästen seine 175-jährige Erfolgsgeschichte. Wie sich Bewohner dort aufgehoben fühlen.

Es ist ein emotionales Ende des offiziellen Teils des Regens-Wagner-Fests im Dillinger Stadtsaal. Direktor Rainer Remmele setzt sich selbst ans Piano und der Chor der Mitarbeitenden singt das Lied „Ich, du, wir woll’n zusammen wachsen, ich, du, wir woll’n zusammenstehn.“ Danach legen die „Rocking Wagners“ aus Hohenwart mit dem Ohrwurm Hulapalu los.