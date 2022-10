Der Historische Verein Dillingen gewinnt neue Experten

Studienbibliotheksleiter Marius Müller und Historiker Felix Guffler verstärken den Vorstand. Diese Schwerpunkte will der Verein setzen.

Freudig und voller Tatendrang haben sich in diesen Tagen die neuen Vorstandsmitglieder des Historischen Vereins Dillingen zusammengefunden, um dessen weitere Zukunft zu planen. Dabei konnte der Vorsitzende Arnold Schromm zwei neue Vereinsmitglieder begrüßen: den neuen Leiter der Dillinger Studienbibliothek, Marius Müller, und den schon seit einiger Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bezirksheimatpflege Schwaben tätigen Historiker Felix Guffler. Beide wurden in den neuen Vorstand kooptiert und erklärten sich dazu bereit, zentrale Aufgabenbereiche der Vereinsarbeit zu übernehmen. Bis zur nächsten regulären Wahl in drei Jahren wird Marius Müller kommissarisch die Vereinsbibliothek in der Studienbibliothek betreuen, Felix Guffler als Zweiter Konservator in der Redaktion des wissenschaftlich renommierten "Jahrbuchs des Historischen Vereins" (JHVD) mitarbeiten.

Vorsitzender Schromm: Zwei hoch qualifizierte neue Mitarbeiter

Die Besetzung der in der Vereinssatzung vorgesehenen Kuratorenstelle war notwendig geworden, nachdem der offiziell gewählte und langjährig bewährte Vereinskonservator Johannes Mordstein die Wahl wegen seiner arbeitsintensiven Verpflichtungen für das Archiv Wertingen und seine Projekte in Buttenwiesen bedauerlicherweise nicht mehr hatte annehmen können. Arnold Schromm dankte den beiden neu in den Verein aufgenommenen Mitgliedern für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren: Mit ihnen gewinne der Verein zwei hoch qualifizierte neue Mitarbeiter.

Schwerpunkte der Vereinsarbeit der nächsten Jahre werden laut Pressemitteilung das Stadtarchiv Dillingen unter der Leitung von Felicitas Söhner (Zweite Schriftführerin), das Stadt- und Hochstiftmuseum unter der Leitung von Jörg Roller (Erster Schriftführer) und die Neueinrichtung der dortigen "Abteilung Stadtgeschichte" unter der Leitung von Stephan Bachter (Erster Konservator) sein. Mit dem zuverlässigen Betreuer der Münzabteilung, Robert Eberlein, dem erfahrenen Schatzmeister Peter Kellermann und dem neuen Zweiten Vorsitzenden Johannes Moosdiele-Hitzler, der seit diesem Jahr Chef des Nördlinger Stadtarchivs ist, stehen nun in der Vereinsspitze weitere ausgewiesene Experten zur Verfügung. Sie geben laut Pressemitteilung Anlass zur Hoffnung, dass der Historische Verein Dillingen, den es immerhin seit 1888 gibt, noch eine ganze Reihe weiterer Jahre blühen und gedeihen wird.

Kollegiale Zusammenarbeit sei hier das A und O, meinte Schromm, und es gelte durch attraktives Wirken wieder mehr neue und eben auch junge Mitglieder zu gewinnen. Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises wolle man dazu einladen, die Reihen des Historischen Vereins zu verstärken, zumindest aber die von Verein und Museum angebotenen Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen – wie ganz aktuell die zu Wilhelm Bauer – zu besuchen. Informationen stehen auch online zur Verfügung unter www.historischer-verein-dillingen.de. (AZ)

