Der Honigmann macht jetzt auf dem Dillinger Wochenmarkt Schluss

Am Samstag ist István Bicók ist letztmals mit einem Stand auf dem Dillinger Wochenmarkt.

Plus István Bicók ist an diesem Samstag nach mehr als 20 Jahren zum letzten Mal mit seinem Stand auf dem Dillinger Wochenmarkt. Mit Kunden hat der leidenschaftliche Bienenfreund einiges erlebt.

Von Berthold Veh

Wer samstags regelmäßig den Dillinger Wochenmarkt besucht, kennt ihn. Denn István Bicók hat dort einen Stand mit Honig, Seife, Honigwein und Creme, die er selbst hergestellt hat. Seit mehr als 20 Jahren verkauft Bicók dort seine Artikel. „Doch irgendwann einmal muss Schluss sein“, sagt der Dillinger. Deshalb kommt der Honigmann an diesem Samstag von 7 bis 13 Uhr zum letzten Mal als Fierant zum Wochenmarkt in die Königstraße. „Ich will lieber anständig aufhören, bevor mich der Krankenwagen holen muss“, sagt der 75-Jährige mit dem ihm eigenen Humor.

