"Der Hospizdienst ist von Dillingen nicht wegzudenken"

Seit 25 Jahren gibt es den Hozpizdienst im Landkreis Dillingen, der vor allem von den vielen engagierten Ehrenamtlichen lebt. 62 sind es zum aktuellen Zeitpunkt.

"Niemand will einsam leben. Warum sollten wir dann so sterben?" Diese Frage steht auf einem Lesezeichen, das neben vielen anderen Gegenständen am Eingang der Kirche St. Ulrich in Schretzheim ausliegt. "Hospiz kann mehr" steht beispielsweise auf einem anderen. Hinter all diesen Aussagen steckt so viel – und seit 25 Jahren auch im Landkreis Dillingen. Denn genauso lange gibt es den ambulanten Hospizdienst in Dillingen schon. Das wurde am Wochenende im Rahmen eines Festgottesdienstes gefeiert.

"Wir hatten heute noch eine Schulung", erzählte Koordinatorin Birgit Hofmeister vom Hospizdienst schmunzelnd. Gerade mal eine Stunde hatte sie daheim kurz Pause, dann ging es in den Gottesdienst. Ein wenig stressig sei es schon. Aber sie strahlte trotzdem. Viele strahlten an diesem Abend. Beim Geburtstagsgottesdienst waren viele ehemalige und aktive Begleiter und Begleiterinnen des Hospizdienstes sowie Menschen, die ihm verbunden sind, dabei. Sie füllten am Samstag den Kirchenraum mit Leben.

Dillinger Organist Axel Flierl war mit dabei

"Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Schwachen", mit diesen Textzeilen begann das Einzugslied, gespielt von Organist Axel Flierl. Er habe das Lied ganz bewusst ausgewählt, sagte Stadtpfarrer Harald Heinrich. Denn auch der Hospizdienst begleite Menschen auf dem einem Wegabschnitt, meist der letzte. In seiner Predigt warf er die Frage auf: "Wie würde ich umgehen mit der Diagnose einer Krankheit?" Seine Antwort: "Ich weiß es nicht!" Aber er erlebe immer wieder, wie Menschen kämpfen und hoffen. Es sei gut zu wissen, dass man dann nicht allein ist. Deshalb sei er überzeugt: "Der Hospizdienst ist von Dillingen nicht mehr wegzudenken!" Er mache die Kirche greifbar bei Menschen in der Not und werde dadurch zu einer "Insel der Humanität, einem Biotop der Hoffnung nicht irgendwo, sondern mitten unter uns".

Besonderer Dank an die Koordinatorin Birgit Hofmeister

Stephan Wolk, Vorsitzender des Caritasvereins Dilllingen, dankte in seiner Ansprache allen ehemaligen und aktiven Koordinatoren und Koordinatorinnen sowie Helferinnen und Helfern. Einen besonderen Dank richtete er an Birgit Hofmeister, die seit 2005 die Hauptkoordinatorin des Dillinger Hospizdienstes und der Motor sei. "Auch wenn sie das wahrscheinlich nicht hören will", fügte er augenzwinkernd hinzu. In einem Rückblick wurde deutlich, wie der Dienst in 25 Jahren gewachsen ist. Aktuell sind es 62 Ehrenamtliche, 13 weitere haben an der aktuellen Schulung teilgenommen. Wolk betonte: "Hospiz ist Dienst am nächsten und eine Bereicherung für das eigene Leben." Dafür erhalten die Mitarbeitenden zum Schluss auch den verdienten Applaus aller.

