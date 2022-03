Der Kommandeur in Dillingen hat einen neuen Stellvertreter

Bei der Bundeswehr in Dillingen gibt es personelle Veränderungen.

Bereits vier Jahre ist es her, dass Oberstleutnant Andreas Hadersdorfer seine Aufgabe in der Dillinger Luitpoldkaserne antrat. Aufgrund verschiedener Einsätze und Projekte blieb er letztlich rund ein Jahr länger als dies im bundeswehreigenen Versetzungs-Rhythmus üblich ist.

So verantwortete er am Standort Dillingen laut Pressemitteilung der Stadt unter anderem zahlreiche Baumaßnahmen und Investitionen. Hierzu zählen beispielsweise der Neubau der Wache und die Modernisierung weiterer Gebäude. Ebenso trieb er wichtige Planungen wie etwa bei der Standortschießanlage weiter voran. Zudem begleitete der Lechfelder vor der Corona-Pandemie die öffentlichen Veranstaltungen der Bundeswehr in Dillingen – Höhepunkt war hier der Tag der Bundeswehr 2019.

Wulf, Krahl und Holland hat er vertreten

Drei Kommandeure vertrat Hadersdorfer in dieser Zeit: Oberstleutnant Florian Wulf, Oberstleutnant Markus Krahl und seit Oktober 2021 Oberstleutnant Stefan Holland. Hadersdorfers nächste Verwendung ist an der Universität der Bundeswehr in München, wo er beim Thema „IT-Sicherheit“ seine langjährigen Erfahrungen einbringt, gesammelt unter anderem beim Dillinger Informationstechnikbataillon 292.

Beim Nato-Kommando in Ulm

Bei einer persönlichen Verabschiedung im Rathaus sowie der Vorstellung seines Nachfolgers Oberstleutnant Mirco Baark dankte Oberbürgermeister Frank Kunz Hadersdorfer für seinen engagierten und ideenreichen Einsatz für den Standort Dillingen und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Baark war bisher beim Nato-Kommando „Joint Support and Enabling Command“ in Ulm.

Der 44-jährige stammt gebürtig aus Schwerin und freut sich laut Mitteilung auf seine Zeit in Dillingen. Oberbürgermeister Kunz lud ihn zu einer baldigen Stadtführung durch die Garnisonsstadt ein – „dann aber ohne den Saharasand“, der das offizielle Übergabe-Foto in der Königstraße besonders dramatisch erscheinen lässt, steht es in der Pressemitteilung. (pm)

