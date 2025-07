Der Landkreis Dillingen hat 14 neue Wasserretter

Nach der Ausbildung zum Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst bereiteten die 14 angehenden Wasserretter zunächst theoretische Inhalte im Selbststudium vor. So konnte die Zeit im Lehrgang effektiv für die Vertiefung in der Praxis genutzt werden. In verschiedenen Fallbeispielen wurde das Wissen rund um medizinische Notfälle mit verschiedenen Ursachen und Krankheitsbildern erlernt und vertieft. „Denn im Einsatz werden Wasserretter nicht nur im Wasser zur Rettung von Personen eingesetzt, sondern auch für die Versorgung von medizinischen Notfällen im Wasser oder an Land“, erklärt Lehrgangsleiter Fritz Grimminger.

Inhalte hier sind etwa die Herz-Lungen-Wiederbelebung mit dem Defibrillator, Versorgung von Tauchunfällen oder eines Herzinfarkts. Dazu ist es unerlässlich, dass die Wasserretter ihre Notfallausrüstung kennen und anhand von Symptomen die richtigen Schritte einleiten. Während der Ausbildung lernten die angehenden Wasserretter am und im Wasser ihr zukünftiges Einsatzgebiet und Einsatzgerät näher kennen. Die praktischen Einheiten fanden nicht nur in den Seen der Region, sondern auch in der Donau und der Brenz statt, um Erfahrungen in den unterschiedlichen Gewässerarten und bei verschiedenen Strömungen zu sammeln. Im Voraus wurde hier das Fachwissen zu Strömungskunde, Retten mit dem Motorrettungsboot, Vermisstensuche am und im Wasser, aber auch besondere Einsatzlagen wie Hochwasser- oder Nachteinsätze vermittelt.

In Zukunft werden die Nachwuchsretter an den Wachstationen und den Schnell-Einsatz-Gruppen Wasserrettung im Landkreis zum Einsatz kommen. „Wie wichtig gut ausgebildete Einsatzkräfte sind, haben die Einsätze in den letzten Wochen gezeigt“, ergänzt Wolfgang Piontek, der Vorsitzende der Kreis-Wasserwacht Dillingen.

